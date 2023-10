Visite guidate nel paese dei murales

Alla scoperta di Gherardi, al via un ciclo di visite guidate alla frazione di Jolanda di Savoia per conoscere la storia del territorio e capire come passato e presente si intrecciano in queste campagne. Le prime due visite guidate si terranno oggi e mercoledì 1° novembre, e poi si ripeteranno ogni terza domenica del mese. A condurre le visite, che partiranno alle 10.30 e dureranno circa 75 minuti, sarà Giuseppe Muroni, docente e storico. "Cominceremo parlando delle origini del paese, delle opere di bonifica e del ruolo di Jolanda di Savoia nel territorio ferrarese. A seguire – spiega Muroni – ci concentreremo sul cinema. Il progetto ‘Gherardi - Il Villaggio del Cinema’ punta a valorizzare e rivitalizzare la frazione jolandina attraverso la settima arte e i film ambientati proprio in queste terre". Il percorso si concentrerà infatti anche sui dodici murales realizzati da street artist professionisti tra il 2022 e il 2023, un percorso in evoluzione che proseguirà anche l’anno prossimo. "Ci concentreremo su capisaldi del nostro cinema e su veri e propri protagonisti come Carlo Rambaldi, il cui ingegno lo portò a vincere tre premi Oscar. Siamo all’inizio di un nuovo percorso, pensato per far conoscere in maniera sincera e autentica un territorio".

v.f.