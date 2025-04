Visite sul campanile di Pomposa. Turisti in arrivo anche dall’estero

Si potrà salire sul campanile di Pomposa da stamane alle 9,30 e fino alle 12,30, ma anche nel pomeriggio dalle 15,30 alle 19,30 gratuitamente grazie all’impegno dei volontari delle associazioni di volontariato Buonincontro e Il Mantello Emporio Solidale Pomposa. Una salita che potrà essere effettuata anche domani e i prossimi 25 e 27 aprile sempre negli stessi orari e senza la necessità di prenotare. Per informazioni e contatti si potrà chiamare il 340/5300299. nelle precedenti aperture al pubblico, sempre per qualche giorno, di questo straordinario monumento, costruito nell’anno 1063 dall’architetto Deusdedit, che si erge per oltre 50 metri e diviso in 9 moduli fra i quali la cella campanaria contenente 4 campane secolari, è stato visitato da oltre 22mila persone.

Visitatori arrivati non solo dalle aree limitrofe, ma da altre provincie e regioni, si contano anche numerosi stranieri che dopo aver salito i 201 gradini del campanile di Pomposa possono godere di una visione del territorio circostante che lascia senza fiato, senza trascurare l’aspetto spirituale che coinvolge in tanti nella salita della maestosa costruzione.

Fra i visitatori anche il giornalista televisivo e meteorologo Andrea Giuliaccci, che chiese espressamente di ammirare, giunto all’ultimo piano, il campanile in tutta la sua bellezza e dall’alto delle quadrifore ha espresso toni entusiastici.

c. c.