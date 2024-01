Visto negato, scatta il ricorso. Non può fare visita al fratello, ma il Tar ‘boccia’ il ministero

Tutto era pronto per partire. Mancava solo il visto del consolato italiano a Lagos, Nigeria. Dopodiché avrebbe potuto finalmente riabbracciare il fratello, da tempo residente a Ferrara e cittadino italiano. Quel documento si è però ben presto trasformato nell’anticamera di una vicenda degna di un racconto di Kafka. Il visto negato ha aperto la strada a un lungo braccio di ferro di fronte al tribunale amministrativo che ha visto contrapposti un cittadino nigeriano e il ministero degli Esteri. La vicenda giudiziaria si è conclusa di recente con una prima vittoria dello straniero. Il Tar del Lazio ha infatti annullato il provvedimento di diniego del visto, condannando la Farnesina a versare le spese di lite (mille euro) in favore del ricorrente. A seguito del provvedimento, la rappresentanza consolare di Lagos dovrà valutare nuovamente la richiesta del cittadino e decidere i da farsi alla luce della documentazione e delle indicazioni dei giudici.

Un passo indietro. La vicenda prende le mosse il 6 dicembre del 2022. Un cittadino nigeriano chiede un al consolato italiano di Lagos il visto di breve periodo per fare visita a un familiare, il fratello residente in città. Alla richiesta lo straniero allega una serie di documenti, tra cui la polizza di viaggio e la dichiarazione del fratello ospitante che si impegnava a garantirne l’alloggio, l’assicurazione sanitaria e il sostegno economico durante il periodo di permanenza in Italia. Ma dagli uffici diplomatici arriva uno stop. Poche righe per motivare la bocciatura: "Vi sono ragionevoli dubbi sulla sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto". L’uomo non si perde d’animo e si rivolge a un legale per il ricorso. Il provvedimento viene così impugnato davanti al Tar, con l’indicazione di diversi profili di illegittimità. Il primo, di carattere tecnico, mette in evidenza la mancanza di una comunicazione preventiva dei motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di visto. Il secondo taccia di genericità la motivazione della bocciatura (fatta attraverso "un modello prestampato" e "formule standardizzate inidonee a far comprendere le reali ragioni per le quali il ministero ritenesse sussistente il rischio migratorio"). Terzo punto, il consolato avrebbe valutato erroneamente la documentazione allegata all’istanza, la quale, a detta del ricorrente, "dimostrava il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge". Il ministero, da parte sua, evidenzia l’infondatezza del ricorso. Risolta una questione di competenza, la terza sezione del Tar del Lazio entra nel merito della questione, accogliendo il ricorso del nigeriano. Per il tribunale amministrativo, è sufficiente il primo motivo di ricorso a far scricchiolare le basi su cui si fonda il diniego. "La comunicazione del preavviso del rigetto – scrivono i giudici –, deve necessariamente precedere l’adozione del provvedimento".

Risultato, atto annullato. La palla torna quindi al centro. Il consolato, chiudono i giudici, "entro trenta giorni dalla sentenza dovrà provvedere a una nuova valutazione dell’istanza della parte ricorrente, emettendo l’avviso qualora ritenga che sussistano motivi ostativi all’accoglimento".