Vita con Lloyd, giardino del tempo: "Io, tra Guareschi e Piero Chiara"

Torna, per la terza edizione, il festival delle parole Grisù 451 che, da oggi fino a domenica, porterà in città scrittori, giornalisti e musicisti, con lo scopo di esplorare la letteratura in ogni sua forma. Percorrerà parte di questo viaggio Simone Tempia, classe ’83, scrittore famoso per i personaggi di Sir. e il suo maggiordomo Lloyd. Questa sera infatti, alle 21, sarà ospite al consorzio Factory Grisù, per presentare il suo nuovo libro "Vita con Lloyd, il giardino del tempo".

A che scrittore si sente affine? "A Giovannino Guareschi e Piero Chiara. Hanno una semplicità a servizio della narrazione. A me piace scrivere cose semplici ma che dicano qualcosa".

In che personaggio della letteratura si rispecchia? "Sono sicuramente un personaggio ottocentesco e problematico. Mi rivedo ne "L’idiota" di Dostoevskij, costantemente a disagio ma che, alla fine, riesce a vedere le cose per ciò che sono".

Se penso a "Lloyd il maggiordomo", mi viene in mente "Shining". Perché questo nome? "Perché è il miglior barman da Timbuktu a Portland Maine". Lloyd è un nome che si basa sull’antonomasia, che indica la servitù in maniera dispregiativa".

Lloyd spegne 11 candeline. Com’è cambiato il rapporto con il personaggio? "È cambiato tanto. Lui è cambiato perché ne abbiamo attraversate tante, dal mio diventare padre, al matrimonio, al covid. È meno retorico questa volta, più attento e puntuale".

Già quattro volumi dedicati a Lloyd, ai cui ha aggiunto un nuovo capitolo "Mi sono reso conto fossero passati 10 anni. Sono successe tante cose ed è nata un’esigenza: quella di parlare del tempo. Non si tratta di un "Anniversary edition". Sono in una fase della vita in cui il tempo corre e fermarsi a chiedersi cosa esso sia è una necessità".

Che messaggio vuole lanciare? "Credo che la più grande provocazione che si possa fare oggi è quella di far sentire le persone meno sbagliate e sole. Il messaggio è che siamo fatti così, siamo sufficienti e ottimi così come siamo. Il resto è marketing".

Non ha paura che, in una società votata al pragmatismo, queste riflessioni filosofiche siano un po’ sacrificate? "Direi proprio "non attinenti con il sentire imposto". Cinismo ed egoismo sono preponderanti. Io mi sento fuori dalla narrazione collettiva vincente. Ma io non sono un vincente, sono la voce di tutti i perdenti. Sono pieno di debolezze e criticità".

Che riscontro nota da parte dei lettori? "Io non "presento" quasi mai un mio libro. Non ci sono reading, il libro deve camminare da solo. Io voglio far capire che, al di là della tastiera, c’è una persona viva e che queste cose hanno origini vitali, non commerciali".

"Grisù 451" cosa si aspetta? "Quello che posso aspettarmi è già stato esaudito. Sono grato anche solo per l’invito. Il resto è grazia. Mi aspetto solo di sentirmi a casa, come sempre. Sono curioso".

Andriy Sberlati