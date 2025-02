"Vita Finzi assessore con 34 voti: perché no Maggi?"

Caro Carlino, leggo in questi giorni della nomina del nuovo assessore Vita Finzi al posto di Lodi. Non conosco il Signor Vita Finzi e non posso esprimere alcun giudizio sulla sua persona, però una considerazione sorge spontanea. Vita Finzi, che non mi pare abbia alcuna competenza o esperienza specifica in materia di pubblica amministrazione, non è stato eletto in quanto aveva raccolto alle elezioni di giugno solamente 34 preferenze. Vorrei chiedere al Sindaco per quale motivo allora non è stato riconfermato l’assessore Maggi, che è stato un ottimo amministratore, e che si è distinto per cultura, garbo e quantità e qualità di cose fatte, avendo avviato una quantità di opere pubbliche necessarie alla città. Aggiungo anche, se non ricordo male, che Maggi alle elezioni, presentatosi come alleato di Fabbri, aveva raccolto ben 500 preferenze. Fermo restando che so bene che la scelta degli assessori è di competenza del sindaco, qualcosa però mi sfugge. Grazie, Mariangela Succi

***

PUTIN E LA CLAUSOLA ANTIFASCISTACaro Carlino, Putin sta preparando una grande parata per celebrare l’ottantesimo anniversario della vittoria sul nazifascismo (dimenticando il feeling fra Hitler e Stalin ai tempi del patto Molotov-Ribbentrop del 1939). Pensavo che, se venisse a Ferrara, il nuovo zar non avrebbe difficoltà a sottoscrivere la famosa “clausola antifascista”. Anzi, ne menerebbe vanto. Ciò dimostra l’inutilità di quella clausola, arrivata in ritardo sui tempi della storia e riesumato, secondo me, per fini che nulla hanno a che vedere con un regime morto e sepolto, che non tornerà mai più. Meglio sarebbe stato prevedere una clausola di impegno a rispettare la Costituzione, che Putin avrebbe difficoltà a sottoscrivere. Giustina Ferrari