Vita, teatro e musica d’autore. Milva, ecco il documentario

Un documentario su Milva (foto), la ’Pantera di Goro’. Andrà in onda questa sera, (ore 21.45) su Rai Tre. Ricostruisce la vita e la carriera di Milva, consentendo anche di comprendere l’evoluzione culturale dagli anni Cinquanta fino al nuovo millennio. Attraverso le testimonianze della figlia Martina Corgnati e del suo ultimo compagno di vita Massimo Gallerani, ed a alcune persone con le quali ha lavorato - Theodorakis, Jannacci, Vangelis, Piazzolla, Battiato, Iva Zanicchi, Alda Merini ,oltre ad un prezioso materiale di repertorio e alle sue esibizioni dal vivo -, scaturisce un ritratto emotivo, introspettivo, a tratti leggero e spensierato, a tratti drammatico dell’indimenticabile cantante che ha segnato la storia della musica italiana. Non solo di musica leggera ma anche di recital memorabili come quelle con le canzoni tratte dall’opera di Bertolt Brecht ’L’opera da tre soldi’ con le pagine musicali di Kurt Weill.

Fondamentale per queste esibizioni è stato l’incontro con Giorgio Strehler, un sodalizio che l’ha portata ad essere un’interprete in grado di affrontare un più completo impegno artistico. Ma Milva è stata anche interprete eccezionale di spettacoli di genere più leggero, come il cabaret oppure il musical popolare: celebre è ’Angeli in bandiera’ con Gino Bramieri. Uno dei suoi più grandi successi, tuttavia, resta quello ottenuto, all’inizio degli anni Settanta, al mitico teatro Odeon di Parigi dove entrò in scena, sulle musiche di ’Luci della ribalta’ di Charlie Chaplin, con un berretto da monello sulla fulva chioma raccolta, i pantaloni troppo larghi, proponendo nel tripudio del pubblico brani celebri , tra cui ’Smile’ del grandissimo Charlot. All’attivo di Milva anche alcune esperienze cinematografiche, tra cui “La bellezza di Ippolita”(1962) di Giancarlo Zagni, “ Illuminazione”(1973) di Krzysztof Zanussi e “Via degli specchi”(1982) di Giovanna Gagliardo. Il documentario di Angelo Longoni ne ravviverà la memoria e ce la ricorderà negli aspetti che l’hanno resa ’Diva per sempre’.

Paolo Micalizzi