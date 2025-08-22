Vitali: "Serve un salto di qualità. Dobbiamo allungare la stagione"

Un giugno oltre le aspettative, un luglio in calo e una piccola ripresa in agosto sono il bilancio, ad oggi, sull’andamento della stagione turistica che traccia Gianfranco Vitali (nella foto), presidente di Ascom Confcommercio di Comacchio, coordinatore cabina di regia Visit Romagna e titolare del Camping Florenz. Tuttavia, sempre secondo Vitali la stagione chiuderà a livello di presenze più o meno come quella dello scorso anno, "registrando un calo generale dei consumi, dovuto alla crisi del Paese". Vitali sottolinea come il 40% circa dei turisti siano stranieri e la restante parte italiani, a dimostrazione dell’attrattività delle nostro territorio, "ma dobbiamo fare un salto di qualità ed allungare la stagione – prosegue – se vogliamo ci sia un futuro luminoso per i nostri giovani e gli imprenditori. Non si può concentrare in soli 4 mesi la stagione turistica, tenendo conto che nel settore dei campeggi sono previsti significativi interventi, con gli ampliamenti dei camping Thaiti, Spiaggia e Mare e il nuovo campeggio che sta realizzando il gruppo Tomasi, con investimenti di un’ottantina di milioni di euro".

Il presidente Ascom guarda al futuro e propone una riunione "degli stati generali del turismo", col coinvolgimento di tutti gli attori e delle nuove generazioni, da farsi al più presto e che portino in prima battuta i comuni del Delta a collaborare sempre più fra loro abbassando gli sterili campanili innalzati dalla politica. Un collegamento con la città e sopratutto "un brand come il Parco frutto di un’unione o qualsiasi altra forma di fusione – prosegue Vitali –, che veda il Parco del Delta emiliano e quello veneto spendibili come un’unica entità, fruibile tutto l’anno e promozionata sui mercati internazionali del turismo, così da attrarre nuovi fruitori da tutto il mondo. In Camargue passano 3,2 milioni di turisti e da noi neppure un terzo, ci sarà un motivo". I campeggi sono strutture che soffrono meno delle variazioni del meteo, a differenza delle spiagge dove spesso le previsioni fanno rinviare un week end sotto l’ombrellone. "Se non sapremo allungare la stagione tramite la fruizione del parco e in collegamento con la città Ferrara – conclude Franco Vitali – lamentarsi dopo servirà a poco o nulla".

cla. casta.