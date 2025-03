Vite nei campi dagli anni Cinquanta. Quei ‘Delitti sul fiume’ con Boom

‘Boom’, la giovane compagnia teatrale ferrarese si fa strada sui palchi. È atteso domani sera in Sala Estense, alle 21 e a offerta libera, il loro spettacolo di debutto ‘Delitti sul fiume’, ispirato alle vicende esistenziali degli abitanti delle campagne ferraresi dei primi anni ‘50. Duro lavoro e rinunce connotavano la vita di chi viveva lungo il fiume Po nel secondo dopoguerra, cronache esistenziali che il regista, Massimo Caselli, ha raccolto in una sceneggiatura per raccontarle agli spettatori dei nostri tempi.

Ambientato in un carcere fittizio nei territori del ferrarese, lo spettacolo si dipana attraverso le confessioni delle donne e degli uomini carcerati, persone semplici che esercitavano mestieri umili - molti di quali oggi non più praticati -, che attraverso il racconto delle loro professioni ed episodi di vita quotidiana rivivono i crimini che li hanno condotti dietro le sbarre, così come la rabbia e la disperazione che li hanno spinti a commetterli. A prestare l’orecchio c’è un magistrato, l’unica persona che sembra essere interessata a conoscere la cruda e dura realtà di chi vive, lavora e infine delinque nelle terre adiacenti al fiume.

Il progetto nasce due anni fa dalla penna di Caselli e dall’incontro con Sara Gautier, fotografa e attrice. Insieme hanno fondato la compagnia teatrale ‘Boom’, che attualmente conta 14 attori e attrici affiancati dal regista. Dall’estate scorsa il collettivo lavora a ‘Delitti sul fiume’, il loro biglietto da visita. A fare le presentazioni ci ha pensato Gautier: "Ci definiamo un appetitoso fritto misto, un corpo teatrale in cui convivono età ed esperienze diverse. Nel nostro ensemble sono confluiti componenti dall’ex Teatro Bianco, dai Nottambuli e dall’ex Compagnia Don Milani. Siamo tutti accomunati dalla passione per la settima arte, alcuni di noi sono anche musicisti e cantanti".

E nel merito dello show di domani sera: "Il testo ha una forte attinenza con il nostro territorio – spiega Gautier –, descrive le difficoltà, i dolori e le miserie della gente che popolava la campagna ferrarese e di chi viveva lungo il grande fiume nei primi anni dopo la fine della seconda guerra mondiale".

Benedetta Ruiba