Vitelli vaganti, Superstrada in tilt

Mattinata difficile quella di ieri lungo la Supestrada, rimasta bloccata per un paio d’ore a causa di alcuni vitelli che vagavano lungo la carreggiata, in entrambe le direzioni di marcia. L’allarme è scattato intorno alle 8. A chiamare sono stati alcuni automobilisti in transito nel tratto tra Corte Centrale e Comacchio. Secondo le prime ricostruzioni, i capi di bestiame (nove in tutto) sono scappati da un vicino allevamento finendo per fermarsi sulla Ferrara-Mare. Sul posto si sono precipitate le pattuglie di polizia stradale, polizia locale e carabinieri. È stato necessario chiudere la Super tra porto Garibaldi e Corte Centrale in direzione Ferrara e tra Corte Centrale e Comacchio in direzione mare perché gli animali stavano occupando entrambe le corsie ed era necessario avere campo libero per recuperarli in sicurezza. Sul posto è arrivato anche il proprietario dei bovini. Le operazioni di recupero si sono rivelate lunghe e complesse. La strada è stata riaperta soltanto intorno alle 11. La chiusura temporanea della Superstrada ha causato qualche rallentamento.