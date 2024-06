Vito Milella nuovo prete. E’ festa nell’Arcidiocesi

Sabato scorso grande festa in Arcidiocesi per l’ordinazione presbiterale del giovane diacono Vito Milella. Nella Cattedrale, messa presieduta dall’Arcivescovo e accompagnata dal “Coro e Orchestra Immacolata”. Vito Milella, nato a Molfetta (Bari) nel 1994, cresciuto a Santa Maria Codifiume, è entrato in seminario nel settembre del 2016. L’8 ottobre 2023 è stato ordinato Diacono nella Basilica di San Francesco a Ferrara. Ha conseguito il Baccellierato in sacra teologia il 7 luglio scorso presso la facoltà teologica dell’Emilia Romagna a Bologna. Dal prossimo settembre si recherà a Roma per iniziare gli studi di licenza in teologia fondamentale presso la Pontificia Università Gregoriana. "Vito, un giovane della nostra Chiesa che ha scelto una vita cristiana da presbitero, come uomo della Parola e del pane eucaristico, da condividere e spezzare nella comunità cristiana...". Così Perego nella sua omelia ha presentato il neo sacerdote. "Tu, caro Vito - sono ancora parole dell’Arcivescovo -, dovrai educare i cristiani non solo a parole, ma con i fatti, nel tuo stile di vita, a vivere il cammino dei Comandamenti, come strada di santità, non per giustificare se stessi – come il giovane ricco – ma per riconoscere che la fonte dell’amore è Dio stesso. Ringraziamo il Buon Pastore che ci regala oggi Vito, come un nuovo presbitero".