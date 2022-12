Vittime delle bombe, nuova vita per la lapide

Oggi, 74 anni fa, uno squadrone di Fortezze Volanti Boeing B17, in condizioni di visibilità perfetta e senza nessun contrasto da parte delle batterie antiaeree tedesche e italiane, faceva scempio del centro storico di Ferrara, uccidendo in pochi minuti oltre trecentoventi persone. La nostra città dopo quella data, ha subìto altre devastanti incursioni aeree alleate, portando il totale delle vittime civili oltre a mille (la cifra comunemente indicata è 1.080, ma in realtà non sarà mai nota con esattezza). In numero assoluto, dopo Bologna, Ferrara è la città con più caduti a causa dei bombardamenti aerei, ma se il rapporto viene calcolato in base alla popolazione residente, siamo stati il capoluogo di gran lunga più martoriato dalle incursioni.

In diverse città emiliane e romagnole esistono luoghi della memoria per ricordare queste tragedie, purtroppo a Ferrara ci sono solo tracce sparse, e complessivamente inconsistenti: una lapide sulla ex sede della banca d’Italia, una piccola targa nella zona dello zuccherificio oggi sede dell’agenzia delle Entrate e di altri uffici pubblici e privati, una insegna adiacente alla rotatoria attigua alla basilica di San Giorgio, inaugurata nel 2016, ma purtroppo praticamente invisibile viste le successive modifiche alla viabilità e all’attuale canalizzazione del traffico. Esiste infine una lapide posta sul baluardo di san Paolo che è stata presa in considerazione dall’assessorato ai Lavori pubblici su segnalazione di chi scrive, che finalmente potrebbe rappresentare il memoriale per quelle vittime innocenti.

Grazie alla sensibilità dell’assessore Andrea Maggi si è già provveduto a una prima bonifica e recupero del luogo, che ha caratteristiche singolari: un cipresso (probabilmente unico in tutto l’ambito delle mura), una piccola esedra in mattoni, due gradinate e la lapide al centro. Nel contempo, e per valorizzare l’iniziativa, sarebbe utile sapere se sono ancora viventi gli eredi delle famiglie nominate nella lapide, che appare una iniziativa privata, forse risalente all’immediato dopoguerra, sia per i contenuti sia per la forma. Pare insomma possibile che il 75esimo anniversario dell’incursione, che cadrà il prossimo anno, possa essere l’occasione per poter degnamente ricordare, magari assieme ai familiari di chi è ricordato su quel marmo, le centinaia di nostri concittadini la cui esistenza si concluse sotto le macerie di quel tragico e luttuoso 1943.

Andrea Rossi,

storico