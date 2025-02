Vittime delle foibe, alla cerimonia di Fd’I manca il centrosinistra

Commemorare i caduti negli eccidi delle foibe. E’ il motivo ispiratore della manifestazione, incentrata nell’ambito delle celebrazioni per la "Giornata del ricordo", organizzata lunedì sorso, in Piazza Giovanni XXIII°, dal circolo di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale dedicato a "Cesare Gaiani". "Abbiano voluto ricordare i nostri martiri-spiega il presidente Nicola Fanini-massacrati dall’odio comunista. Per non dimenticare insomma quel tragico periodo che ha visto migliaia di nostri compatrioti torturati e barbaramente uccisi dalle orde del maresciallo Tito". Di più: "è nostra intenzione-aggiunge nell’occasione Fanini-depositare una mozione consigliare per chiedere l’intitolazione di una via, parco, piazza o strada, a quella drammatica vicenda. Un momento questo che si prefigge di mantenere vive quelle morti, quel sacrificio; per non farle sparire nell’obblio della memoria". L’iniziativa è stata disertata dal centrosinistra. Alla cerimonia c’era il consigliere regionale di Fdi Fausto Gianella e Gabriella Azzalli ex candidata per il centro destra.

Nando Magnani