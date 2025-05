Vittime di violenza. Caldarone va in Senato

Francesca Caldarone referente del Dipartimento Tutela Vittime di Fratelli d’Italia, interverrà al Senato della Repubblica per portare l’attenzione su un tema troppo spesso relegato al silenzio: la difesa e la tutela delle vittime di violenza. "Sarò in Senato per dare voce a chi non viene ascoltato: donne, minori, persone vittime di abusi e soprusi. La mia presenza non sarà simbolica, ma concreta. Intendo rappresentare con determinazione chi lotta ogni giorno per uscire da situazioni drammatiche, spesso senza il necessario sostegno".

Nel suo intervento, il focus sarà su tre direttrici fondamentali: educazione, protezione e fiducia. "Serve educare le nuove generazioni al rispetto e all’affettività, rafforzare la rete di protezione per chi trova il coraggio di denunciare, e soprattutto ricostruire un rapporto di fiducia tra cittadino e istituzioni", sottolinea. "Le vittime non devono più sentirsi sole o giudicate – aggiunge – ma supportate da uno Stato presente, che agisce con fatti. Dobbiamo lavorare per un’Italia in cui denunciare non rappresenti un salto nel vuoto, ma il primo passo verso la libertà e la rinascita".

Il Dipartimento Tutela Vittime continua così il suo impegno sul territorio, promuovendo azioni concrete e politiche attive per il contrasto alla violenza in tutte le sue forme.