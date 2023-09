Vittoria dopo cinque ‘fumate nere’: "Una storia senza odio né rabbia"

Di papa ce n’è soltanto uno. Così, quando Gaia Tortora e Paolo Borrometi hanno fatto irruzione nella sala dei giurati del Premio Estense, chiedendo a gran voce l’ex aequo, il pareggio, due primi posti insomma (o due secondi, come vi pare), la risposta è stata un sonoro "impossibile". Anche per una questione di numeri (i giurati presenti erano 39). E dire che, invece, ad ascoltare il dibattito della giuria tecnica, sin dal primissimo minuto, sembrava ormai spianata la vittoria del libro dell’ex direttore de La Stampa e la Repubblica, Ezio Mauro. Con il suo ‘L’anno del fascismo. 1922. Cronache della marcia su Roma’ (Feltrinelli) aveva convinto il giurato Michele Brambilla: "mi colpisce – ha detto – che un giornalista, che ha fatto a lungo il direttore, sia rimasto un vero cronista". Di certo, l’impresa di raccontare il ’22, col piglio della cronaca e con lucidità storica, non può che essere acclamata. Tuttavia, già da Brambilla è arrivato il primo sostanziale dubbio. Ezio Mauro o la giornalista e conduttrice televisiva, Gaia Tortora? "Il libro di Gaia Tortora mi ha commosso, nonostante credessi di sapere tutto su quell’errore, su quell’orrore giudiziario". Il riferimento è all’arresto di Enzo Tortora, padre di Gaia, e all’opera ‘Testa alta, e avanti’ (Mondadori), resoconto preciso della tristemente nota vicenda, a quarant’anni di distanza.

"Una storia scritta senza odio e senza rabbia – ha aggiunto Agnese Pini, direttrice di Qn, il Resto del Carlino, Giorno e Nazione e giurata – ma con il senso profondo di chi ha subito sulla sua pelle di ragazzina: Gaia Tortora racconta che tipo di impatto irreversibile una cosa del genere possa avere sulle nostre vite". Dibattito aperto e più che serrato, quello moderato dal presidente di giuria, Alberto Faustini. Dibattito in cui, pian piano si sono inseriti anche gli altri due finalisti del premio: Paolo Borrometi, condirettore di Agi e giornalista esperto in criminalità organizzata, e Marcello Sorgi, giornalista ed ex direttore del Tg1 e de la Stampa, di cui è editorialista. Sorgi, alla fine, non avrà molta fortuna: durante le sei votazioni, il massimo di voti raggiunti sarà di tre, nella prima fumata nera. Questo, nonostante un libro – ‘Mura. La scrittrice che sfidò Mussolini’ (Marsilio) – che costituisce una "testimonianza attualissima – così Luciano Tancredi, dalla giuria tecnica –. L’opera di Sorgi riguarda una donna che vuole intraprendere un percorso di libertà e che viene fermata da un regime: il momento storico in cui viviamo, rende questa storia ancora più attuale".

Dall’altro lato, invece, c’è il volume di Borrometi, ‘Traditori. Come fango e depistaggio hanno segnato la storia italiana’ (Solferino), che propone un viaggio doloroso e amaro nella storia d’Italia, in cui l’autore denuncia i criminali che mirano a creare confusione nel Paese, per il proprio illegittimo tornaconto. Un’opera coraggiosa e utile, soprattutto per i giovani, che spesso (non per colpe proprie) ignorano la storia dell’Italia post 1945. Osservazione, quest’ultima, che proviene da una giovane studentessa seduta nella giuria popolare e che giustifica il vero e proprio fotofinish finale, che ha visto incoronata l’opera di Gaia Tortora, dopo ben 5 fumate nere, per l’epilogo di quello che il sottosegretario Vittorio Sgarbi, intervenuto a sorpresa, ha definito "un premio libero, onesto e democratico".

