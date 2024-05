"Vittoria importante, anche per Mussini"

di Laura Guerra

Il Giro e le sue emozioni. Numeri, cabala, gioie, dolori e giorni che rimangono nella storia. Sono quelle del 1995 di Cipollini e Svorada che la tappa di Cento, partita da Borgo a Mozzano, se la ricordano bene. Re Leone che, sulla schiena aveva il 13 come la tappa che quest’anno riporta la corsa rosa a Cento, dà la zampata vincendo la volata ma, dopo 3 ore di discussione, il colpo di scena. Viene retrocesso per una scorrettezza: con un contatto ai 300 metri quando solleva le mani dal manubrio e sposta l’avversario Mario Manzoni. E mentre la maglia rosa Tony Rominger finisce all’ospedale di Cento per accertamenti dopo una caduta successa a 25 km dalla fine, al traguardo gli animi si infuocano, i giudici fanno deragliare il treno di Cipollini e la vittoria va a tavolino allo slovacco Jan Svorada.

Jan, cosa ricorda di quel giorno?

"Era la tappa adatta ai velocisti. Una delle possibilità per provare a vincere e in più arrivava nella zona della sede di uno nei nostri sponsor, la Panaria Ceramica, cosa che dava ancora più importanza".

Come ha vissuto il momento del secondo posto e poi, invece, la vittoria?

"Mi ricordo che cercavamo di anticipare il treno della Mercatone Uno – Saeco e con grande lavoro di Fondriest c’eravamo riusciti molto bene. Io avevo fatto una ottima volata, ma sulla riga dell’arrivo sono stato sorpassato da Cipollini. Nel primo momento ero dispiaciuto di non essere riuscito a finalizzare il lavoro della squadra, ma dopo l’arrivo avevo saputo che Mario era rimasto chiuso nella volata e per farsi lo spazio, negli ultimi centinaia di metri aveva spostato uno degli avversari. Questo tipo di comportamento è vietato e Mario fu squalificato. Certo, avrei preferito a batterlo in una volata testa a testa, ma il regolamento vale per tutti".

Cipollini, dietro al palco come ha reagito? E vi siete parlati? "Sinceramente non mi ricordo bene dopo la tappa. Alla fine io ero felice che eravamo riusciti a vincere vicino a casa della Panaria. Mario non era molto contento, ma le immagini televisive erano chiare".

Oggi, a distanza di anni, che sentimenti prova quando pensa a quella vittoria?

"La vittoria è sempre una vittoria e in questo caso per me vale ancora di più. I miei ricordi sono legati alla famiglia Mussini, i proprietari della Panaria, persone sincere e simpaticissime: Giuliano con i figli Giovanna, che purtroppo non è più tra di noi ed Andrea seguivano le corse e la mia vittoria a Cento gli ha dato una grande soddisfazione. È stato un onore incontrare queste persone, avere con loro un rapporto di amicizia e dargli questa vittoria".

Dopo tanti anni, le piacerebbe tornare a Cento?

"In questo momento non ho occasione per venire a Cento, ma non si sa mai. In Italia torno volentieri e anche quest’anno verrò a vedere le tappe del Giro ma nei dintorni di Bassano del Grappa".

Dopo la fine della sua carriera sportiva, cos’ha fatto?

"L’agente per la Lampre e ormai da 15 anni seguo loro clienti in Cecoslovacchia. Ma sono sempre attivo anche nel mondo di ciclismo. Fino l’anno scorso avevo anche un negozio di bici".

Chi può vincere a Cento?

"Molto forte è Tim Merlier ma ottime volate le ha fatte ultimamente anche Jonathan Milan".