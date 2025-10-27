Vittoria mancata con Msp. X Martiri fermata in casa. Non va oltre il pareggio

x martiri

msp calcio

X MARTIRI: Aleotti, Aguiari, Berveglieri, Meli, De Cristoforo, Pallara, Gjoni, Panzetta, Manfredini, De Angelis, Bini. A disposizione: Morini, Cavallari, Zouaghi, Artioli, Munari, Zardi, Bonetti, Felice. Allenatore: Bolognesi (nella foto).

MSP CALCIO: Ferrone, Zannoni, Donvito, Saputo, Laruccia, Comastri, Persona, Aiello, Cini, Ciaccio, Costantini. A disposizione: Comastri, Tartarelli, Piscopo, Pasotti, Guidotti, Scarpati, Tonelli, Licciardo. Allenatore: Onestini

Arbitro: Irene Tirri di Ferrara

La X Martiri sbatte contro il muro del MSP Calcio. Un punto che vale comunque il terzo posto. Al comunale di Porotto, la formazione di mister Bolognesi era a caccia di conferme, dopo una buona prima parte di campionato, al termine un pareggio a reti inviolate, che comunque muove la classifica, proseguendo nella scia di risultati utili. La formazione bianco azzurra, nei precedenti contro il Msp Calcio non è mai riuscita a trovare la vittoria, una statistica che si conferma anche dopo la partita di ieri. Nel primo tempo regna l’equilibrio. La partita vede una prima parte di studio tra le due formazioni. La X Martiri cerca di esercitare un maggiore possesso, provando in alcuni situazioni offensive a rendere pericolosa con conclusioni arginate dalla difesa ospite o parate da Ferrone. Dal canto suo la formazione bolognese ospite, si rende pericolosa con alcune azioni in verticale, che non impensieriscono Aleotti, attento su alcune conclusioni. Alla mezz’ora di gioco non si sblocca il risultato. Ci prova il Msp con alcune ripartenze e conclusioni, che terminano fuori. La X Martiri prova ad aumentare la pressione offensiva, senza riuscire a scardinare la difesa della formazione bolognese. All’intervallo non cambia il risultato a reti inviolate. Nella ripresa i biancoazzurri di casa aumentato il possesso palla, per cercare di trovare la giusta soluzione offensiva. Si prosegue in perfetto equilibrio, con le formazioni che non riescono a trovare la via della rete, con risultato che permane a reti inviolate e portieri chiamati a qualche intervento, ma senza rischi. Ci prova la X Martiri con alcune conclusioni, ma nulla di fatto. La partita non si sblocca e prosegue così fino al termine. Le due formazioni, non sono riuscite a trovare la via della rete, seppure non siano mancate le occasioni da entrambe le parti, ma senza incidere. Termina così sullo zero a zero. Al triplice fischio, quindi, la X Martiri conquista un punto prezioso.

Mario Tosatti