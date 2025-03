"Vittorio Emanuele II, giusto ricollocare la statua"

Caro Carlino, mentre a Portomaggiore (tanto per fare un esempio) la piazza principale è tuttora intitolata a Umberto I, nel capoluogo una sorta di cancel-culture ha eliminato ogni riferimento a principi e regnanti di Casa Savoia, pur se connessi alle vicende risorgimentali. Plaudo dunque alla proposta di Davide Nanni e Sara Conforti, che hanno dimostrato di non avere pregiudizi antimonarchici (oggi privi di attualità) proponendo di collocare nei giardini di viale Cavour la statua di Vittorio Emanuele II, che sarebbe quasi nascosta se si realizzasse l’infelice progetto di ubicarla nell’ angusto cortile interno della Casa della Patria, sottraendola alla vista di cittadini e visitatori. Penso che Roberto Pazzi, il comandante Giorgio Zanardi l’ avvocato Giorgio Anselmi, il professor Arrigo Rossini, la professoressa Borsatti, l’ ing. Eligio Mari, Paolo Sturla Avogadri, Maria Estella Vento, il rag. Felisi, il notaio Tinebra, il maestro Cappellari, il maggiore Bisogni, il generale Govoni, il maresciallo Sgrô (e altri personaggi che ci hanno lasciato) sarebbero veramente lieti di veder realizzato un desiderio che in tempi e in modi diversi avevano coltivato per restituire alla città un’ opera che meritava e merita una degna collocazione, senza pregiudizi antistorici che non avevano e a maggior ragione non hanno più ragione di esistere. Grazie, Paola Ferrari