Vittorio Sgarbi nuovo sindaco di Arpino

Nella città di Cicerone, trionfa Vittorio Sgarbi. Il presidente di Ferrara Arte, sottosegretario alla Cultura, è il nuovo primo cittadino di Arpino. La cittadina laziale – poco più di settemila anime – ha premiato ancora una volta l’orazione. Al di là delle battute, Sgarbi – che è anche prosindaco di Urbino e assessore alla bellezza nel comune di Viterbo, commissario per le Arti di Codogno, presidente del Mart di Trento, del Mag di Riva del Garda e della Gypsotheca del Canova e consigliere regionale in Lombardia– si è affermato con poco più di duemila voti, con il 44,39% delle preferenze. Così, la lista civica Rinascimento (il brand che il critico ha coniato e che adopera durante le competizioni elettorali) ha sbaragliato i competitor Andrea Chietini (che si è fermato al 30,46%, collezionando 1.388 voti) e Gianluca Quadrini (a quota 25, 15%, con 1.146 preferenze). Entrambi civici. La vittoria? "Me l’aspettavo – commenta a caldo Sgarbi sul Corriere-, perché Arpino è una città importante e merita un sindaco importante. Anzi, non riesco a capire chi ha scelto di votare per gli altri due candidati. I miei elettori hanno capito che avrei corrisposto la fiducia che mi hanno dato e non resteranno delusi. Arpino è una città di grande cultura e gli arpinati sono molto orgogliosi del loro passato. Un particolare, questo, che ho subito captato frequentando la città". Le priorità? "Subito il restauro della Madonna in località La Cona – dice sempre il neo sindaco sul Corriere - . Poi l’allestimento della mostra dal Cavalier d’Arpino al Caravaggio. Il Gonfalone, poi, dovrà avere maggiore impulso per superare i confini provinciali". Arpino ha un nuovo sindaco, che è anche un oratore. Nel nome di Cicerone.

f. d. b.