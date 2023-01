’Viva la Befana’ sbarca in piazza Gran finale con il tradizionale rogo

A Copparo oggi c’è ‘Viva la befana’, la festa dell’Epifania porterà un pomeriggio pieno di divertimento e di sorprese, all’insegna della generosità e dell’inclusione. La manifestazione, a cura di Comart e Avis Copparo, è a offerta libera e il ricavato verrà devoluto a Radio Club Copparese e Ant: anche la lotteria sarà a favore dell’Associazione Nazionale Tumori. A fare la gioia di piccoli e grandi saranno i tanti volontari presenti: in piazza non mancheranno Vigili del Fuoco Volontari di Copparo, Radio Club Copparese, Cavalieri del Naviglio, Rione Mota e Vespa Club Copparo. Si partirà alle 15, con appuntamento in piazza del Popolo: sono previsti animatori di strada, laboratori truccabimbi, distribuzione di calze, dolci, cioccolata calda e vin brulè. Il tutto fino alle 18, quando ci sarà il grande rogo. Nel corso di ‘Viva la Befana’, inoltre, sarà premiata Augusta Capatti, la 90enne copparese che ha sempre vestito i panni della Vecchina della tradizione.