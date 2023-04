’Viva Verdi’ al teatro De Micheli "Festeggiamo così la Liberazione"

In occasione del 78° anniversario della Liberazione, saranno diversi gli eventi organizzati nel Copparese. Sabato alle 21, al Teatro ‘De Micheli’, andrà in scena la rappresentazione ‘Viva Verdi’, ad ingresso libero e gratuito. Il coro lirico sinfonico di Parma e dell’Emilia-Romagna e l’Orchestra Sinfonica d’Este proporranno uno spettacolo in cui eseguiranno le ouverture e i cori più significativi dell’opera di Giuseppe Verdi, in una coproduzione Comune di Copparo-Teatro De Micheli e Fondazione Teatro Borgatti. Domenica, alle 17, in piazza del Popolo, è previsto il passaggio della Colonna della Libertà. Poi, il 25 aprile si terranno le commemorazioni nelle frazioni a partire dalle 8.50, mentre dalle 11.15, le corone saranno deposte nel capoluogo al cippo Ricci Alberti monumento Resistenza, ai monumenti Foibe, Parco della Marina, Mosè Tomasatti, lapide Alda Costa, lapide Campanile, Fontana Monumentale, lapidi Atrio comunale. Alle 12.15, in piazza Libertà, sono previsti i discorsi di commemorazione del sindaco Fabrizio Pagnoni e del segretario della sezione Anpi ‘C. Sartori’, Ugo Selmi. Nel pomeriggio Archeologi dell’Aria, Anpi e Pro Loco, col patrocinio del Comune, proporranno ‘La Tratta in Festa’, al museo La Tratta. Il programma prevede l’apertura del museo alle 11 e alle 12 dello stand gastronomico.

v.f.