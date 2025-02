’Viva Vittoria’, che successo: "Autonomia alle donne"

’Viva Vittoria Ferrara’ ha superato ogni previsione, raccogliendo oltre 68.000 euro per le donne vittime di violenza, grazie alla straordinaria partecipazione della comunità. Un successo che dimostra come l’impegno collettivo possa fare la differenza nella lotta contro questa emergenza. L’iniziativa ha visto la realizzazione di 12.856 quadrati di stoffa, trasformati in 3.214 coperte esposte in Piazza Castello il 23 e 24 novembrescorsi. L’intero importo sarà destinato a sostenere le donne vittime di violenza, offrendo loro risorse per affitti, utenze, corsi di formazione e altre misure di sostegno.

Nel corso della conferenza stampa organizzata per l’occasione, il prefetto Massimo Marchesiello ha sottolineato l’importanza di un’azione corale nella lotta contro la violenza di genere, attraverso il coinvolgimento delle istituzioni e della comunità. Il confronto con il 2023 ha riportato dati nel complesso positivi: come la diminuzione di lesioni dolose (-7,8%) e percosse (-6,4%), ma ha anche evidenziato l’aumento delle violenze sessuali (+12%). Il prefetto ha ribadito che la prevenzione è essenziale, con un’azione condivisa tra enti locali, forze dell’ordine, autorità giudiziaria e associazioni.

Annalisa Felletti, consigliera di parità provinciale, ha evidenziato come ’Viva Vittoria’ abbia promosso relazioni intergenerazionali, come dimostrato dal coinvolgimento di scuole e gruppi sociali nella sensibilizzazione sulla violenza di genere. Paola Castagnotto, presidente del Centro donna giustizia, ha ricordato gli incontri con gli studenti, come quello al liceo Montalcini, dove è emerso che la prevenzione è efficace se condotta in modo continuo. L’aiuto economico raccolto sarà fondamentale per garantire l’indipendenza alle donne vittime di violenza: "L’obiettivo è garantire un’autonomia e tale aiuto farà la differenza".

Roberta Russo, presidente del Cug di Unife, ha annunciato che il Comitato promotore di ’Viva Vittoria’ vuole diventare permanente, con l’obiettivo di sostenere nuove iniziative, come la distribuzione di spillette all’uncinetto simbolo della lotta alla violenza. Il prefetto ha concluso ribadendo che la violenza di genere è un’emergenza quotidiana, che richiede un’azione costante e corale. Il successo di ’Viva Vittoria’ ha confermato che, con l’impegno della comunità, è possibile ottenere grandi risultati nella lotta contro la violenza sulle donne.

Damiano Moscardi