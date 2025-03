Vivaldi, Jordi Savall ricrea l’orchestra tutta al femminile

Stasera al Teatro Comunale ’Claudio Abbado’ (ore 20.30), la stagione 2024/2025 di Ferrara Musica prosegue con uno dei suoi appuntamenti più attesi: Jordi Savall torna a Ferrara circondato da un gruppo di straordinarie musiciste, Les Musiciennes du Concert des Nations, con Alfia Bakieva al violino solista, per dare vita a un ensemble tutto al femminile, ispirato alla leggendaria orchestra dell’Ospedale della Pietà di Venezia, a pochi giorni dalla Festa internazionale della Donna.

Il concerto, che presenta le Quattro Stagioni e altre note opere di Antonio Vivaldi, rende omaggio al “Prete rosso” che visse e lavorò alla Pietà per circa quarant’anni, tra il 1704 e il 1740, e fu uno dei principali artefici dell’eccellenza della sua orchestra. Nato come orfanotrofio e poi divenuto scuola di musica, l’Ospedale della Pietà era un’importante istituzione alla quale venivano anche mandate bambine da varie parti d’Europa per imparare la musica. Alla fine del XVII secolo si contavano una trentina di allieve tra strumentiste e cantanti, che ogni giorno si esercitavano sotto la guida di grandi maestri e, in alcuni casi, collaboravano alla formazione delle altre ragazze.

Riferendosi alla leggendaria Orchestra dell’Ospedale della Pietà, Savall ha fondato Les Musiciennes du Concert des Nations, un ensemble composto esclusivamente da musiciste donne provenienti da diversi paesi, tra cui Inghilterra, Austria, Spagna, Francia, Ungheria, Polonia, Russia e Giappone.

Il programma musicale si apre con l’esecuzione de “Il Proteo, o sia Il Mondo al Rovescio” (RV 544); a seguire, verrà eseguito il Concerto in re minore op. 3, n. 11 (RV 565), che fa parte della celebre raccolta L’estro armonico. A chiudere la prima parte sarà il Concerto in si minore op. 3, n. 10 (RV 580). Nella seconda parte saranno eseguite le Quattro Stagioni (1725), il capolavoro più celebre di Vivaldi.

Biglietti da 3 a 30 euro. Il concerto è compreso nell’abbonamento Large.