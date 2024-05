VivaVittoria, maratona di cucito. Ago e filo per aiutare le donne

La ‘Maratona di cucito VivaVittoria’ si svolgerà oggi, dalle 10 alle 18, nella sede della Chiesa nuova in via Arginone 157. "Non importa essere esperti di cucito – dice Annalisa Felletti, consigliera di parità della Provincia – basta saper tenere in mano un ago". VivaVittoria è un progetto internazionale che, ideato a Brescia nel 2015, coinvolge migliaia di donne che hanno l’occasione e la possibilità di collaborare per aiutare le donne vittime di violenza. L’adesione al progetto di Ferrara è stata voluta dalla consigliera di parità della Provincia, Annalisa Felletti, dal Cug di Unife e dall’Arcidiocesi, con il sostegno di Lyondell Basell. Del comitato promotore fanno parte l’Udi Ferrara e l’associazione Cohousing Solidaria. L’impegno richiesto per aderire a VivavIttoria è semplice, basta realizzare a ferri o uncinetto un quadrato di 50x50cm aggiungendo la firma, consegnarlo nella sede di VivaVittoria, la Chiesa nuova di via Arginone 157 oppure in uno dei punti di raccolta. Da gennaio ad oggi sono stati raccolti migliaia di quadrati di ogni colore che saranno uniti, durante la maratona, in copertine di quattro quadrati l’una. La maratona di cucito sarà un momento collettivo importante, dove verranno confezionate centinaia di copertine che saranno esposte il 23 e 24 novembre – giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne – davanti al Castello, opera che ricoprirà la piazza; tutti sono invitati a portarsi a casa una o più coperte offrendo un contributo al Centro Donna di Ferrara.