Vivere il patrimonio Unesco, focus sulla storia della cattedrale

Al via domani il primo incontro del ciclo ‘Vivere il Patrimonio Unesco. Cultura ed esperienze artistiche a Ferrara e nel suo territorio in età umanistica e rinascimentale’. Incontri pubblici, letture, visite-conferenze al centro storico di Ferrara, ai principali istituti museali cittadini e alle emergenze insediative, paesaggistiche e naturalistiche del territorio di uno dei 60 siti italiani iscritti nella lista dell’Unesco, di cui ricorre quest’anno il 30esimo anniversario dell’ambìto riconoscimento. E ancora, ‘trasferte culturali’ in località e musei italiani, per conoscere nuclei di opere di artisti ferraresi del Quattro e Cinquecento, ora disperse. Questa, per sommi capi, l’entità e la varietà degli oltre venti appuntamenti proposti dalla Società Dante Alighieri - Comitato di Ferrara ai soci e alla cittadinanza, nell’ambito del progetto ‘Vivere il Patrimonio Unesco’, giunto nel 2025 alla sua terza edizione.

Attraverso la proposizione di un’originale e articolata esperienza culturale diffusa, ‘Vivere il Patrimonio Unesco’ intende incentivare una sensibilità e una coscienza storico-critica, si propone di accrescere nei fruitori dell’iniziativa la consapevolezza del ruolo primario un tempo rivestito dalla capitale della signoria estense e del valore rappresentato dal paesaggio culturale dell’areale deltizio, mira inoltre a raggiungere congrui livelli di inclusività e partecipazione. Il progetto di promozione culturale si avvale del patrocinio del Comune, con il contributo di Società Dante Alighieri.

Il primo appuntamento, si diceva, è per domani con una visita-conferenza (dalle 9.30 alle 11.30) dal titolo ‘Umanesimo e Rinascimento a Ferrara: il Duomo e i monumenti estensi di piazza’. Luogo di incontro, la Torre della Vittoria (angolo piazza della Cattedrale, via Cortevecchia). Il calendario prosegue il primo giugno con la visita-conferenza (dalle 9.30 alle 11.30) dal titolo ‘Il Museo della Cattedrale: un tesoro raccolto, concentrato, incomparabile’. Luogo di incontro, l’ingresso del Museo della Cattedrale (inizio di via San Romano).