Vivere ’Senza paura’ 26 ritratti di donne

Oggi pomeriggio, alle 16.30, Dalia Bighinati – giornalista, autrice e reporter – presenterà il suo nuovo libro ’Senza paura’ con l’arcivescovo di Ferrara e Comacchio Gian Carlo Perego. L’appuntamento è nel salone dell’istituto di cultura ’Casa G. Cini’ (via Boccacanale di Santo Stefano, 24, Ferrara). L’appuntamento sarà moderato da Massimo Manservigi, direttore de ’La Voce di Ferrara-Comacchio’ e dell’ufficio diocesano ’Comunicazioni sociali’.

"Quando ascolti, devi essere in grado di cogliere non solo i fatti, ma le singole personalità". Questo ’promemoria’ o di ’primo comandamento del giornalismo’, Dalia Bighinati lo pone nell’introduzione del proprio libro ’Senza paura. Geniali, libere, coraggiose: Ventisei ritratti di donne che non si sono arrese’ (Book ed., 2024). Leggendo le pagine del volume, si può dire che l’autrice è stata in grado di incarnare questa ’legge’.

’Donna, vita, libertà’ è lo slogan divenuto famoso nel mondo, soprattutto dall’autunno 2022, grazie alle manifestazioni e alla ribellione delle donne iraniane contro l’opprimente regime degli Ayatollah. E quelle tre parole sono quelle che risuonano anche in tutte le storie che Bighinati racconta, attraverso incontri, interviste e approfondimenti svolti nel corso degli anni.

Tra le personalità più influenti con cui Bighinati ha avuto a che fare, troviamo ritratti di donne famose quali Antonia Arslan, Rita Levi Montalcini, Rigoberta Mentchu e Letizia Battaglia. Tra i nomi più recenti compaiono anche Laura Boldrini ed Elly Schlein. Ma non solo donne conosciute, Bighinati si è rapportata anche con altre donne meno celebri e altre ancora legate alla città di Ferrara, come Simonetta Della Seta, Laura Ramaciotti – rettrice di Unife –, Monica Calamai e Mariella Ferri.

In tutto ciò è riuscita a trovare anche lo spazio per alcune religiose (quali suor Eugenia Bonetti e suor Rita Giaretta) e a Joy, ragazza nigeriana salvata dalla prostituzione, simbolo di riscatto.