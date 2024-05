"Vivere senza stomaco si può, la città sarà pioniera nella cura"

"A Ferrara c’è la prima azienda sanitaria che ha creato un gruppo di lavoro ad hoc che opera in questo campo. Siamo inoltre in dirittura d’arrivo, grazie alla grande collaborazione con la direttrice Monica Calamai, per creare un Pdta, Percorso diagnostico terapeutico assistenziale con modalità, tempistiche e procedure da mettere in atto dopo la presa in carico di un paziente con questa patologia. Anche in questo caso Ferrara rischia di essere la prima città in regione ad avere questo percorso", ad annunciare il passo avanti della nostra sanità è Claudia Santangelo, presidente nazionale di ’Vivere senza stomaco si può’. Un altro primato. L’associazione, con sede a Ferrara è unica sul territorio nazionale.

L’ha fondata lei?

"Sono la cofondatrice, eravamo un gruppo di quattro persone", risponde Santangelo che fa parte del cda di fondazione Aiom, l’associazione che riunisce gli oncologi.

Poi è diventata presidente nazionale, è un po’ l’anima adesso di questa realtà. Quali sono gli obiettivi?

"E’ nata nel 2013 e si rivolge a chi ha subito una gastrectomia totale o parziale per cancro, ai parenti, ai familiari e agli amici delle persone colpite da tumore allo stomaco cercando di dare risposta agli innumerevoli problemi che vengono quotidianamente evidenziati"

Perché ha deciso di fondare l’associazione?

"Ho vissuto la malattia sulla mia pelle. Ma con questa mia iniziativa, un po’ con il mio esempio ho voluto dimostrare che si può superare, che si può vivere e vivere una vita normale. Io ho tanti interessi, faccio tante cose, sono da sempre molto attiva. Ecco questo credo sia già un messaggio importante per chi è affetto dalla patologia. Non è solo un messaggio di speranza. Con la ricerca, conoscendosi e confrontandosi, creando le strutture a livello sanitario si possono fare passi avanti. Questo vogliamo far capire. Certo, bisogna impegnarsi, soprattutto trovare persone che si vogliano dare da fare in questa direzione"

Un esempio

"Quando racconto questo episodio mi viene la pelle d’oca. Una ragazza si è rivolta a noi, i medici le avevano detto a chiare lettere che la madre non era operabile. Ebbene abbiamo individuato una struttura, seguito la sua vicenda passo passo. La madre vive, ha una buona qualità della vita. Credo che questa vicenda faccia capire quanto sia importante l’informazione, unirsi"

La principessa Kate sta vivendo un momento doloroso, ha un tumore

"Credo che sia opportuno rispettare la sua privacy, ha un ruolo pubblico. Ma davanti alla malattia ognuno di noi ha diritto alla riservatezza".