‘Vivi le frazioni’, il gran finale. Una giornata a Pontegradella

Si concluderà domani l’ottavo e ultimo appuntamento della manifestazione ‘Vivi le Frazioni’, originale progetto vincitore del bando indetto dal Comune ‘Frazioni per tutti’. Si inizierà alle 16.30 nell’area verde della parrocchia San Pietro Apostolo di Pontegradella in via Pioppa, con l’animazione e il trucca-bimbi per bambini, il laboratorio di giocoleria, il laboratorio di palloncini e bolle”. E per concludere la giornata e la fine della manifestazione alle 21.15 lo spettacolo di teatro e canti popolari con le compagnie StraFerrara e Milurdin da Francolin.