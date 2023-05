’Vivi l’estate a Cento’ in piazza Spicca il ritorno di Bastianich

CENTO

Presentata la rassegna estiva organizzata da Fondazione Teatro e Comune dal titolo ‘La bella stagione, vivi l’estate a Cento’, dove, tra musica, eventi, cinema e sport, spicca il ritorno in città di Joe Bastianich (foto) il 22 giugno, stavolta nei panni di musicista. Un’estate per tutti i gusti con 23 eventi tra piazzale e cortile della Rocca e Piazza del Guercino, partendo dal 7 giugno e realizzati anche con la collaborazione con realtà e associazioni culturali del territorio, evocando il superamento del periodo pandemico complicato per i centri storici. Il programma musicale, con concerti e djset alla Rocca, vede un grande nome tornare a Cento, dopo l’ospitata al carnevale 2015. Il 22 giugno infatti, torna Joe Bastianich e la Terza Classe, stavolta in veste di musicista e in tour in Italia che partirà a metà maggio. Il progetto di unione di Bastianich con la band partenopea nasce dalla sua grande passione per il rock, blues, soul e folk americana immergendo anche i centesi nelle inconfondibili sonorità statunitensi e scoprendo il noto giudice di Masterchef sotto un’altra veste. La rassegna di giugno vede anche il 9 il Discoring, il 10 I Rovere, band bolognese pop da 11 milioni di ascolti su Spotify e dischi d’oro, il 15 il folk-rock dalla Val Camonica dei Luf, il 16, 22 e 30 djset, il 29 i Rumba de bodas che con il loro funk, new soul e l’elettronica stanno girando il mondo e il primo luglio gli Euforika con un multitributo ricco delle maggiori hit dance, pop, rock degli anni 70, 80, 90, fino ad oggi. Il 17 e 18 tornerà il palio storico di Cento, con figuranti, palo della cuccagna e artisti e dal 21 al 30, largo allo sport con il Whitty summer basket che si sposta in piazza. I giovedì di luglio, invece, dal 4 al 27, saranno per le proiezioni cinema in piazza Guercino. "Fa parte del lavoro che stiamo facendo per valorizzare la nostra città – dice il sindaco Edoardo Accorsi – Una rassegna rivolta a tutte le età". E l’assessore alla cultura. "Una cosa nuova che abbiamo costruito dando il giusto spazio a tante iniziative – prosegue Silvia Bidoli – E ci sarà una promozione ad hoc". Poi il presidente della Fondazione Teatro. "Un traguardo che consolida ancora una volta la sinergia tra Comune, Fondazione Teatro" chiude Giorgio Zecchi.