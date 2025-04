Vivicittà, la carica dei mille. Podisti e camminatori colorano il centro storico. Vincono Asado e Mangolini

La ‘carica dei mille’ colora Vivicittà 2025. Vincono Asado tra gli uomini e Mangolini tra le donne. Un successo di presenze per Vivicittà che, per questa edizione, è ritornata in piazza Castello. Nella mattinata di ieri circa mille persone, tra podisti e camminatori, hanno partecipato all’evento d’interesse nazionale. Una manifestazione giunta alla quarantunesima edizione, organizzata da Uisp Ferrara, patrocinata dal Comune di Ferrara e con il contributo di alcuni partner Coop Alleanza 3.0, Avis comunale Ferrara e Erregi Sport Ferrara. Un appuntamento denominato come la ‘corsa più grande del mondo’ che abbraccia in un’unica, originale formula, tante città italiane ed estere, partenza per tutti allo stesso orario, unica classifica in base ai tempi compensati.

In piazza Castello era presente il ‘villaggio delle associazioni di volontariato’, quali Avis Ferrara, ArciGay, Fondazione Ant, Lilt, Cidas, Lega del cane, Il Mantello. A completare anche lo stand dell’Aeronautica Militare di Ferrara a sostegno della raccolta fondi per Airc. Il programma è iniziato con la partenza delle categorie giovanile sulle distanze di 300-500 e 1500 metri. Prima della partenza della gara competitiva e camminata (5/10 km) e camminata con gli amici a quattro zampe, esibizione del gruppo di ballo ‘A-Ritmo’ coordinato da Alessia Molinari.

La cronaca della gara ha visto fin da subito un gruppo ristretto in testa con il giovane Adimasu Angino Asado a fare il ritmo, seguito da Andrea Sgaravatto, Rudy Magagnoli e Angelo Marchetta. Nell’ultima parte la spunta in allungo Asado. In campo femminile ha dominato la ferrarese Caterina Mangolini che fa cinquina in questa manifestazione. Le premiazioni si sono svolte alla presenza della presidente Uisp comitato di Ferrara, Eleonora Banzi, oltre i rappresentanti delle associazioni. I primi ad essere premiati sono stati quelle delle categorie giovanili, poi è stata la volta degli allievi, che hanno corso sulla distanza dei 5km, sul gradino più alto del podio Francesco Canella (Atletica Bondeno), secondo Alberto Corà (Corriferrara) 27.55.

Il podio maschile degli assoluti primo Adimasu Angino Asado (Atletica Castenaso) 33.14, poi Andrea Sgaravatto (Atletica Casone Noceto) 33.43 e Rudy Magagnoli (Corriferrara) 33.44. Tra le donne Caterina Mangolini (Atletica Delta Ferrarese) con il crono di 37.03, seconda Aurora Imperiale (libera) in 38.51 e terza Sara Bragante (RunIt Rovigo) 39.24. Una classifica di società che ha visto primeggiare Corriferrara, precedendo Polisportiva Quadrilatero e Polisportiva Putinati. Eleonora Banzi, presidente Uisp comitato di Ferrara: "Un appuntamento che è tornato con la partenza in Piazza Castello. Una manifestazione che è l’emblema dello sport per tutti di Uisp, senza dimenticare l’attenzione per l’ambiente, attraverso il materiale compostabile dei ristori".

Mario Tosatti