Vivicittà tra sport e inclusione: "Si potrà portare anche il cane"

Si avvicina l’atteso evento podistico che da ormai più di quarant’anni muove decine di città in tutto il Paese, Ferrara in testa. È ‘Vivicittà’, la manifestazione organizzata da Uisp Ferrara in collaborazione con altre 44 sedi dell’associazione sparse sul territorio nazionale, che si terrà domenica mattina con partenza e arrivo in piazza Castello, attraversando il centro storico cittadino. Con ritrovo generale alle 7.30, sono previste alle 9 le gare delle giovanili sui 300-500 e 1000 metri e la gara competitiva sui 10 km mezz’ora dopo, a cui seguirà la camminata non competitiva di 5 km. Costituisce un elemento inedito di questa edizione la possibilità di ritirare il pettorale già dal pomeriggio di sabato in piazza Municipale, dalle 15 alle 18.30. Partendo da piazza Castello, ci si muoverà su Giovecca e via Scandiana, si passerà davanti a Palazzo Schifanoia per poi precedere su Carlo Mayr, Ripagrande, Corso Vittorio Veneto e infine viale Cavour, ritornando al Castello estense. "Vivicittà è un’iniziativa che celebra lo sport, il nostro centro storico e non solo. Si tratta di un evento accessibile inclusivo, che coinvolge trasversalmente l’intera cittadinanza e attira visitatori e sportivi" ha commentato Francesco Carità, assessore allo sport. La manifestazione è infatti aperta a tutti, senza limiti di età. Sono invitati a partecipare alla camminata anche gli amici a quattro zampe con i loro padroni. Quest’anno, in piazza Castello, sarà riproposto il villaggio delle associazioni di volontariato ferraresi partner dell’evento, patrocinato da Avis, Coop Alleanza e dal Comune. La volontà di fare sensibilizzazione su molteplici tematiche attraverso lo sport è espressa da Eleonora Banzi, presidente di Uisp Ferrara: "I temi di questa quarantunesima edizione sono la pace, i diritti umani e il rispetto ambientale. L’evento è stato organizzato con particolare attenzione all’ecosostenibilità e all’accessibilità". La manifestazione è infatti plastic free, come previsto dai criteri di sostenibilità definiti nell’Agenda Onu 2030: nell’inventario dei materiali utilizzati per l’allestimento e gli oggetti da gara non figurano le plastiche monouso.

Benedetta Ruiba