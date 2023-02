Vm, addio ai motori diesel dal prossimo mese

Il Parlamento europeo ha approvato, martedì, lo stop alla vendita di auto e furgoni con motori a benzina e diesel nel Vecchio Continente a partire dal 2035. Un provvedimento che si inserisce in un percorso di transizione ecologica che l’Unione Europea intende perseguire. E in questo contesto si inserisce la Vm Motori di Cento, dove Stellantis ha già programmato l’addio alla produzione di propulsori diesel per l’automotive che avverrà indicativamente tra poco più di un mese, mantenendo come business unit dello stabilimento la realizzazione di motori industriali e marini.

Sempre martedì, al Ministero delle imprese e del Made in Italy, si è svolto un tavolo dedicato a Stellantis cui ha preso parte anche il segretario provinciale della Fiom Cgil Giovanni Verla, che pone una riflessione sulla situazione dell’azienda centese: "La decisione di dismettere la produzione di motori diesel senza puntare su propulsori alternativi alla Vm è stata una scelta di Stellantis. Non è mai stato avviato un confronto che, come Fiom Cgil, già da tempo sollecitavamo per governare la transizione, puntando su altre soluzioni come motori ibridi, elettrici, a idrogeno. Per lo stabilimento centese, Stellantis ha sostanzialmente deciso di cessare un tipo di produzione, senza sostituirla con altri progetti, con il risultato che la transizione viene pagata dai lavoratori". Lavoratori che sono passati da 700 agli attuali 500 circa, dopo l’accordo, siglato nel novembre scorso al termine di un lungo confronto tra azienda e organizzazioni sindacali, su incentivi, volontari, all’uscita o per accompagnare al pensionamento. Per 140 dei lavoratori è stata proposta anche una soluzione occupazionale al nuovo impianto verniciatura alla Maserati di Modena. Il numero definitivo di dipendenti che si prevede rimanga nell’impianto è di circa 400, che saranno impegnati nella produzione di motori industriali e marino. "Ora dovremo concentrarci su quelle che saranno le prospettive del sito – prosegue Giovanni Verla – dove Stellantis, nell’incontro di martedì al Ministero, ha confermato l’intenzione di puntare sulle business unit dei motori industriali e marini. Ma non ha ancora fornito dei numeri su quelli che saranno i volumi di produzione previsti che, come ci è stato detto, sono legati alla richiesta del mercato, condizione che riteniamo non accettabile. Quindi, attualmente, non ci sono condizioni per ragionare sui volumi produttivi e avere certezze sulle prospettive".

Valerio Franzoni