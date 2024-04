Vm, assemblea con i sindacati e i lavoratori

Oggi si terranno le assemblee in Vm Fca Stellantis di Cento con i sindacati e i lavoratori, a proposito di quei 30 posti che la casa madre aveva comunicato per lo stabilimento centese che rientrano nel percorso definito nell’ accordo quadro che definisce le modalità di individuazione e i trattamenti economici previsti per i lavoratori interessati alla risoluzione del proprio rapporto di lavoro. Le assemblee verteranno sulle eventuali uscite volontarie incentivate e sarà reso noto l’accordo raggiunto pochi giorni fa in sede Aziendale dalle Segreterie sindacali Territoriali di Categoria. Sindacati che però sono ancora in attesa della data del tavolo regionale richiesto il 19 marzo