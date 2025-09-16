Vm, il primo tavolo . La Marval investirà trenta milioni in 4 anni. Colla: "Noi, fiduciosi"

di Federico Di Bisceglie

Le due parole chiave iniziano con la lettera F. Fiducia, futuro. Si potrebbe condensare in questa agognata dicotomia l’incontro che ieri ha visto seduti allo stesso tavolo Regione, Comune di Cento, parti sociali e stakeholder per confrontarsi sull’operazione che ha visto l’acquisizione da parte di Marval di Vm, ceduta dal gruppo Stellantis. Non c’è dubbio che il regista dell’operazione – per lo meno sul piano istituzionale – è il vicepresidente della Regione, Vincenzo Colla (di concerto col sindaco Edoardo Accorsi che ha sempre seguito le operazioni, passo dopo passo). "L’acquisizione di Marval della VM Motori è, come da noi sempre auspicato, un’operazione di stampo industriale che avvia un nuovo futuro per una realtà produttiva rilevante per l’Emilia-Romagna – scandisce Colla – La Regione conferma di essere a disposizione per ragionare su quali propri strumenti normativi possano essere messi a disposizione per supportare gli investimenti per il rilancio del sito industriale dell’alto ferrarese". I vertici Marval – tra cui il presidente Nicola Marchiando e l’Ad Vincenzo Nunziata – hanno spiegato che l’acquisizione (con un accordo vincolante col gruppo Stellantis sottoscritto da Gamma Engines, società costituita dagli azionisti di controllo di Marval) riguarda sia l’immobile che la produzione industriale e commerciale, marchio compreso, tutte le attività di ricerca e sarà completata nei prossimi mesi dopo il pronunciamento del Governo (che ha una Golden Power) e dell’antitrust. Inoltre, la nuova proprietà ha annunciato che punta al rafforzamento dello stabilimento programmando investimenti per il prossimo quinquennio per 30 milioni di euro.

"Ciò che ci è stata presentata – chiude Colla – è un’operazione di cui discutevamo da tempo con Stellantis al tavolo regionale, insieme a Comune e Provincia. È stata un’occasione importante per conoscere i passaggi che hanno condotto alla nuova acquisizione, condividere le valutazioni, le prime linee di indirizzo e le intenzioni della nuova proprietà. In campo c’è un Gruppo con esperienza mondiale, che ci fa essere fiduciosi verso nuove prospettive di mercato, attraverso relazioni commerciali internazionali con una più ampia gamma di clienti". Anche da parte sindacale, viene espressa soddisfazione benché arrivino le prime richieste circostanziate. "Abbiamo unitariamente chiesto di entrare quanto prima nei dettagli del piano industriale – si legge in una nota dei sindacati di categoria – per valutarne le reali prospettive di sviluppo e crescita dello stabilimento. Abbiamo sottolineato la necessità di garantire il mantenimento integrale dei livelli occupazionali attuali, e di aprire una riflessione su eventuali incrementi della forza lavoro. Altro punto fondamentale posto al tavolo è stato quello della continuità del reddito per le lavoratrici e i lavoratori, in relazione alla richiesta di armonizzazione contrattuale con quanto applicato nel gruppo Marval. È indispensabile riconvocare un incontro a breve con i vertici di Marval per approfondire nel dettaglio il piano di investimento".