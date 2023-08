Vm, l’appello della Fiom: "Quale sviluppo per Cento?"

CENTO

"È necessario giungere a un accordo trilaterale che coinvolga Stellantis, le istituzioni e le organizzazioni sindacali". È questa la strada che dovrà essere percorsa nei prossimi mesi, secondo il segretario provinciale della Fiom Cgil Giovanni Verla, che sta seguendo attentamente gli esiti dei tavoli ministeriali in corso. Un confronto che interessa anche la centese Vm Motori, inserita in una discussione di più ampio respiro che riguarda tutti gli stabilimenti del gruppo. A livello generale, secondo Verla, occorre la condivisione di un piano industriale che contempli due fattori direttamente interconnessi. Innanzitutto il tema della produzione, "quali saranno i volumi produttivi previsti per gli stabilimenti italiani del gruppo – specifica il segretario provinciale della Fiom -, in quanto sono questi a rivelare prospettive e investimenti che l’Azienda intende attuare sui territori. E su questo fronte non si può prescindere dagli sviluppi relativi alla transizione ecologica". E dai volumi produttivi discende il secondo tema, quello occupazionale: "È chiaro che il confronto debba incentrarsi anche su questo fondamentale aspetto, che può emergere soltanto da un piano industriale complessivo. Anche per conoscere quelle che sono le prospettive su Ricerca e sviluppo, in questi anni smantellata. Ne è un esempio Vm Motori, ma anche in altri stabilimenti ciò è avvenuto". Dunque, sono questi i cardini su cui si dovrà fondare la discussione, che non può prescindere dal coinvolgimento diretto delle organizzazioni sindacali ai tavoli con Azienda e Istituzioni: "Ormai è chiaro che non vi è stata una fusione, bensì un’acquisizione di Fca da parte di Psa. Ed è anche per questa ragione che il 2 giugno scorso, in occasione della Festa della Repubblica, si è decisa una manifestazione andata da Torino a Parigi. Ciò che tengo a sottolineare – rivendica Verla – è che la Fiom, in questi anni, ha proposto analisi e discussioni rispetto alle prospettive di Stellantis ed è proprio da queste analisi che sta muovendo il confronto tra istituzioni e Azienda". Nello specifico, su Vm Motori, secondo il segretario provinciale è innanzitutto necessario comprendere chi sarà l’interlocutore interno all’azienda e quali saranno le prospettive per lo stabilimento: "Continuiamo ad insistere su Ricerca e sviluppo e sulla richiesta di chiarimenti sul futuro dell’azienda. È vero che la produzione non è più incentrata sull’automotive e che vi è stato un drastico calo dal punto di vista del personale, ma è altrettanto vero che lo stabilimento è lo stesso di allora. Dunque, occorre sapere quali progetti lo interesseranno. Di qualcosa si sente già parlare, ma è indispensabile avere una visione chiara. È su questo che la discussione si dovrà concentrare".

Valerio Franzoni