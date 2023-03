"Vm, le istituzioni monitorino il piano"

CENTO

Previsto per la prossima settimana, l’incontro tra le organizzazioni sindacali e la direzione aziendale della Vm Motori di Cento per fare il punto sulla gestione dell’accordo sottoscritto lo scorso novembre. Accordo che prevede la permanenza nel sito di circa 400 lavoratori che verranno impiegati in quelle che saranno le nuove business unit dello stabilimento di via Ferrarese, ossìa la produzione di motori industriali e marini, a seguito della decisione di Stellantis di cessare la produzione di motori diesel per l’automotive. Sia a livello nazionale, che locale, si attende di conoscere il piano industriale complessivo che si intende attuare. Ed è stata questa una delle ragioni che ha spinto la Fiom Cgil a non siglare l’accordo quadro su nuove uscite volontarie incentivate dagli stabilimenti italiani del gruppo, raggiunto ieri tra Stellantis e Fim Cisl, Uilm, Fismic e Ugl. Come rimarcato dal coordinatore nazionale automotive per la Fiom Cgil Simone Marinelli, in una nota, il sindacato ha deciso di non firmare l’accordo per ulteriori uscite incentivate "in assenza di un piano che preveda la rigenerazione dell’occupazione", e rileva la "preoccupante situazione dello stabilimento della Vm di Cento, dove si è condiviso un percorso che ha bisogno però di essere sostenuto e monitorato anche dalle Istituzioni". Quindi, diventerà ancora più importante l’incontro previsto la prossima settimana presso l’azienda di via Ferrarese tra organizzazioni sindacali e direzione aziendale "in cui – afferma il segretario provinciale della Fiom Cgil, Giovanni Verla – cercheremo di chiarire la situazione riguardo la gestione dell’accordo dello scorso novembre. Per noi, resta urgente comunque conoscere qual è il piano industriale dettagliato rispetto a investimenti e progetti per Vm Motori".

Valerio Franzoni