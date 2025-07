"Vm Motori, un’alleanza sempre più green"

Con grande entusiasmo è stato annunciato l’inizio di una collaborazione strategica e innovativa tra VM Motori e Orefice Generators, un’alleanza che dicono segni una tappa significativa nel percorso verso soluzioni energetiche sempre più efficienti, sostenibili e all’avanguardia ma anche per la stessa azienda centese che continua a mostrarsi viva e soprattutto attrattiva.

"Siamo all’inizio di una nuova collaborazione tra VM Motori e Orefice Generators – dicono dalla storica azienda di via Ferrarese – Questa cooperazione è stata resa nota durante l’Open Day di Orefice Generators quando un rappresentante di VM Motori ha presentato la nostra azienda e la visione che guida le nostre innovazioni". E spiegano cosa abbia portato al legame tra la Vm di Cento e l’azienda che ha sede a San Sperate (SU) in Sardegna.

"Il focus principale è stato posto sulla nuova e promettente gamma di Power Pack Common Rail Stage V, attualmente in fase di sviluppo, che coprirà potenze da 30 a 105 kVA – proseguono da Vm – L’ampliamento della nostra offerta sottolinea l’impegno dell’azienda nel cercare soluzioni energetiche sempre più efficienti e conformi alle più recenti normative ambientali". All’open day in Sardegna ha partecipato Gianluca Zanardi di VM Motori, che ha illustrato la gamma di motori per applicazioni stazionarie, con particolare attenzione alle soluzioni Stage V e alle prospettive future legate all’idrogeno, un tema cruciale nella transizione energetica. I partecipanti hanno potuto verificare dal vivo la vera silenziosità e le prestazioni di due gruppi elettrogeni equipaggiato con motore Stage V, ricevendo dimostrazioni funzionali in tempo reale e il riscontro è stato estremamente positivo, soprattutto per chi opera in contesti che richiedono livelli di rumore minimi e massima efficienza operativa. "Ma le novità non sono finite qui. È stato infatti presentato anche il progetto relativo all’evoluzione dei nostri motori per consentirne l’alimentazione a idrogeno – hanno fatto sapere i vertici di Vm – Questo passo segna il nostro impegno verso un futuro energetico più sostenibile e a zero emissioni. Durante l’evento è stata presentata una versione del gruppo elettrogeno Silengen, all’interno della quale era installato un Power Pack VM Motori R754ISE5.PPG 3.0L 4 cilindri da 60 kVA".

Un incontro tra visioni condivise e tecnologie d’avanguardia, che getta le basi per un futuro energetico più pulito, silenzioso ed efficiente, segnando un nuovo inizio all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità.