"Vm, sanità e strade: i candidati rispondano"

Con una lettera aperta, Orgoglio Centese si rivolge ai candidati alla presidenza della Regione parlando anch’essi di problemi annosi del centese. "Chiediamo quali proposte ogni candidato si sente di fare per Cento ed il suo territorio – dicono Elisabetta Giberti e Matteo Veronesi –. Il crescente disagio dei cittadini su tante tematiche, ci porta a ritenere che questo territorio sia stato trascurato dalle alte istituzioni o non abbia ricevuto le attenzioni e gli investimenti necessari per far fronte alle esigenze della popolazione che sono profondamente cambiate nei decenni".

Partono parlando di trasporti e collegamenti. "Quale futuro è stato pensato per il territorio? Non siamo raggiunti da nessuna autostrada e la Cispadana risolverebbe solo in minima parte il problema della viabilità e solo in direzione Nord e Brennero – incalzano –. Gli unici due ponti che portano verso il bolognese sono sistematicamente in tilt con code lunghissime e disagi, il trasporto pubblico locale è poco organizzato e Cento non è servita da nessuna linea ferroviaria quando buona parte del traffico pendolare potrebbe smaltirsi con una metropolitana di superficie che colleghi con San Pietro in Casale". Capitolo sanità. "L’ospedale di Cento ha subito inevitabili ridimensionamenti ma oggi mantiene ancora diversi reparti di eccellenza che andrebbero valorizzati e potenziati. Il pronto soccorso va difeso – proseguono –, manca un posto di polizia all’interno e il Punto nascite è stato sospeso quando, secondo noi, vi sarebbero le condizioni per riaprirlo se si ragionasse in ottica territoriale e non aziendale. Stesso discorso per il problema delle liste di attesa. Cosa ci attende?".

Gli esponenti di Orgoglio centese domandano i progetti per i servizi alla persona "ricordando che Cento e l’alto ferrarese sono sprovvisti di numerosi servizi come la polizia stradale, Inps o Agenzia delle entrate". Per l’ambiente chiedono soluzioni per "la cura del territorio e la raccolta differenziata". In chiusura una domanda chiave: "Quali sono le proposte per il lavoro alla luce delle crisi industriali e dell’incognita Vm? Da antica terra produttrice di ricchezza e solidità si è passati a perdite continue di posti di lavoro con il fantasma di una dura crisi metalmeccanica alle porte, in una terra creatrice di motori".

Laura Guerra