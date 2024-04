Vm, sì agli ulteriori trenta esuberi. Firmano tutti eccetto Fiom-Cgil

CENTO

Ieri si sono tenute le assemblee in Vm di Cento, azienda di Stellantis per la quale la casa madre aveva annunciato di aprire altre 30 posizioni per l’uscita volontaria di personale. C’è chi lo legge come un esubero, chi invece come un’opportunità che il lavoratore può cogliere ma rimane il fatto della possibilità di aprirsi un ulteriore dimagrimento dell’azienda. "Le assemblee sono state svolte dai segretari generali, Patrizio Marzola di Fim Cisl, Daniele Velentini di Uilm Uil e Marco Rabboni di Uglm, firmatari dell’accordo, che come sempre vanno dai lavoratori a spiegarne i contenuti – dice la loro nota congiunta - È un accordo di uscita al quale possono aderire i lavoratori prossimi alla pensione, o che matureranno il requisito nell’arco dei 24/48 mesi. Possono decidere individualmente di aderirvi anche quelli che scelgono di cambiare lavoro". E spiegano dunque in cosa consiste l’uscita.

"C’è la possibilità per le categorie degli Impiegati e quadri di utilizzare "l’active placement – proseguono - oppure ad una rete di protezione per poter rientrare in Vm, all’accadere di particolari condizioni che potrebbero avvenire nel nuovo lavoro che potrebbero svolgere. L’accordo sottoscritto in Vm, è frutto di un accordo sottoscritto a livello nazionale, per ricaduta, se necessario concordato ed applicato nelle varie realtà produttive del Territorio Nazionale negli stabilimenti Stellantis". Accordo firmato da tre sigle sindacali e non da Fiom-Cgil che però a Cento parrebbe vedere interessati anche più delle 30 uscite previste. "L’accordo l’abbiamo firmato per accontentare la richiesta dei lavoratori di Vm – spiega Marco Rabboni di Uglm – abbiamo capito che le richieste di uscita da Vm-Stellantis sono di più di quelle 30 per le quali abbiamo firmato. Certo occorrerà stare attenti a guardare bene il procedimento per non sguarnire troppo i reparti di alcune figure ma abbiamo sentito che per più di quelle 30 possibili uscite volontarie c’è la voglia di trovare alternative".

E sono ancora in attesa del tavolo regionale. "Abbiamo chiesto ormai da più di un mese il tavolo regionale con Stellantis per avere risposte sul futuro di Vm ma ancora non ci è stata data risposta – dice – stiamo infatti aspettando risposte dall’azienda madre, su quella che si era inteso sia la vendita e fin da ora dico che staremo attenti a chi verrà, perché non ci siano ulteriori ridimensionamenti di una realtà industriale ormai ridotta a circa 300 lavoratori e sempre più vicina alle dimensioni di un’artigiana".

Laura Guerra