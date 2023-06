"Vm verso l’autonomia dal gruppo Stellantis"

Per Vm si va verso la creazione all’interno, di un comparto specifico e mancante a Stellantis, quello delle applicazioni industriali e marine, che avrà anche la caratteristica di essere indipendente e dall’altra parte, l’azienda madre, diventando appetibile anche per altri soggetti. E ‘quanto riferiscono i sindacati Fim, Fiom, Uilm, Uglm, Cgil, Cisl, Uil,e gli Rsa di Vm Motori dopo l’incontro avvenuto con l’assessore regionale Vincenzo Colla e i vertici di Stellantis. "Alla ristrutturazione aziendale da 700 a 400 addetti con la cessazione della linea del motore diesel – dicono - ha fatto da contraltare la decisione di focalizzazione del sito sullo sviluppo e produzione di motori marini e industriali con la realizzazione di una Business Unit specificamente dedicata, dotando VM di autonomia amministrativa, finanziaria, di ricerca e sviluppo, produttiva, distribuzione e assistenza clienti. Un piano a visione pluriennale con riferimento a prodotti nuovi per tipologia di alimentazione ibrida, a idrogeno e biocarburanti e a investimenti significativi in ricerca e sviluppo". Questo per sostenere nel corso degli anni una crescita dei volumi produttivi. "In tal senso è la presenza del marchio Vm al salone di Berna con le applicazioni industriali e marine, distante dalla produzione di automobili, sul quale invece il gruppo Stellantis si starebbe esclusivamente concentrando – proseguono - Sulla base di queste considerazioni il Gruppo ha dichiarato di aver avviato confronti con diversi soggetti industriali che a vario titolo potrebbero avere interessi allo sviluppo del business di VM". I sindacati hanno evidenziato come debbano essere garantite la tenuta occupazionale dell’attuale organico, la centralità esclusiva della vocazione produttiva del sito VM, scongiurando operazioni di tipo finanziario, necessità di investimenti importanti. "Su questi punti dovrà costruirsi un confronto stabile nelle prossime settimane e nei prossimi mesi – dicono - con un costante aggiornamento del Tavolo Istituzionale e dei sindacati. In questa fase delicata è necessaria rigorosa attenzione da parte di tutti". "Ho sottolineato l’importanza e la centralità dello stabilimento produttivo VM nel contesto locale, provinciale e regionale – ha scritto il sindaco Edoardo Accorsi sui social - ho riportato che le operazioni di ristrutturazione del personale avvenute in questi ultimi mesi, seppur gestite con serietà, per la nostra comunità non sono state indolore. E ho ribadito con fermezza che come Comune vogliamo continuare ad essere presente sul tavolo della discussione. Eserciteremo questo ruolo di garanzia mantenendo saldi i punti imprescindibili. Riferirò nei prossimi giorni tutti i dettagli del tavolo di confronto in sede di capigruppo consiliare".

Laura Guerra