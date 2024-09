’Voci al Femminile’ con artiste iraniane

Fino al 3 settembre, alla Ideate Gallery -di via Terranuova 41, è visitabile la mostra ’Voci al Femminile’ a cura di Ainour Rajaeepour. La mostra riunisce quattro artiste iraniane che, attraverso stili e linguaggi artistici diversi, esplorano temi profondi legati all’identità, alla natura e alla condizione femminile. ’Voci al Femminile’ rappresenta non solo un’occasione per scoprire le voci di queste quattro artiste, ma anche per esplorare le diverse sfaccettature della femminilità attraverso gli occhi di donne che hanno vissuto e trasformato la loro cultura e le loro esperienze in arte.

Artiste in mostra: Masoume Garossi, rappresentata dal figlio Farshid Masoume vive e lavora in Iran. Le sue opere, realizzate con la tecnica della matita su carta, sono iperrealistiche e colpiscono per la loro capacità di trasmettere solitudine, speranza e un profondo legame con la natura. L’uso minimalista del colore rende i suoi disegni ancora più affascinanti, dando voce a un desiderio di futuro migliore.

Maryam Amirfarshinejad, artista visiva, docente universitaria e fondatrice dell’Associazione artistico-culturale ’Mille e una notti’ di Rovigo, Maryam vive e lavora in Italia da oltre dieci anni. Nelle sue opere, fonde simbolismo, musica, danza e letteratura iraniana, creando lavori di grande intensità espressiva e tecnica.

Samar Kian – Artista e danzatrice residente a Ferrara, Samar Kian è diplomata in pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna. In questa mostra, espone le tracce della sua performance di live-painting, dove le forme rimaste sulla superficie evocano la sessualità femminile e il grembo, offrendo una riflessione potente sulla condizione della donna.

Ainour Rajaeepour, attualmente vive e lavora a Ferrara. Ainour è laureata in pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna. In questa mostra, presenta un’opera figurativa realizzata con tecnica olio su tela, in cui una figura femminile emerge immersa nella quiete di un paesaggio naturale. Un luogo onirico e perfetto, dove la donna si riconnette con la propria essenza e trova equilibrio.

La mostra resterà aperta fino al 3 settembre, tutti i giorni in orari 10 12:30 e dalle 16 alle 18:30 sabato e domenica su appuntamento telefonando al 3515902626 - 05321862076