Voci bianche per la festa delle mamme

A Burana di Bondeno, oggi, alle 16,30, si celebra la Giornata dedicata alle Mamme con il Concerto per coro di voci bianche, coro da camera, oboe e organo diretti da Manolo da Rold nell’ambito della rassegna concertistica itinerante Ferrara Organistica 2025. Un concerto che rappresenta anche il quarto appuntamento del Burana Festival.

Nel piazzale antistante la chiesa di San Giacomo Maggiore, tante sorprese con le bancarelle di artigianato artistico brasiliano e altre iniziative progettuali. La rassegna musicale di cinque concerti organistici itineranti organizzata dal Conservatorio “Girolamo Frescobaldi” è ospitata in alcune chiese del territorio provinciale in sinergia con i Comuni ospitanti (Terre del Reno, Voghiera-Voghenza, Portomaggiore e Bondeno).

E quello preparato per oggi, alle 16,30, presso la parrocchia di San Giacomo Maggiore di Burana assume una speciale valenza perché è ospitato come quarta iniziativa del 3° Burana Festival che vedrà termine nel mese di giugno, è intitolato “Una preghiera per la pace” e si svolgerà nella ricorrenza della Giornata della Mamma.