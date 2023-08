’Voci dal parco’, ogni sera un evento

CENTO

Musica e risate a Voci dal Parco nel giardino del Santuario della Rocca dove stasera, dalle 21.15 si esibirà il duo Roberta Righi e Stefano Caleffi. Domani invece, in onore della BV della Rocca, alle 18.30 ci sarà la mesa presieduta dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, poi la serata proseguirà con il comico Vito e la commedia dialettale ‘Se perdo te’ di Mario Lodi. Serate molto partecipate dai centesi e che hanno voluto anche ricordare chi non c’è più, come l’omaggio che Stefano Pesci ha voluto fare al giovane poeta scomparso a 16anni, Francesco Suffritti attraverso ciò che amava. Un viaggio nel carnevale con i Figli delle Stelle.