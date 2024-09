Voci e note per l’addio a Tunioli: "Punto di riferimento per tutti"

Il conservatorio ricorda il maestro Giordano Tunioli, docente di teoria, solfeggio e dettato musicale per molti decenni e direttore dell’Istituto dal 1993 al 2005. "Tunioli ha formato tantissimi musicisti e tutti lo ricordano con molto affetto, gratitudine e rimpianto – fanno sapere dal conservatorio –. Sempre sorridente e affabile, ha condotto i suoi giovani allievi sulle strade della musica, facendo in loro maturare il senso dell’imprescindibilità di un approccio meticoloso e approfondito, ma al contempo gioioso e sereno. Musicista colto, profondamente radicato nella sua Ferrara, ha creato nel tempo un’identità che lo ha reso punto di riferimento per tutti, favorendo e coltivando molte realtà musicali ancora oggi vitali". La direttrice del conservatorio, Annamaria Maggese, anch’essa legata da una conoscenza e amicizia di lunga data con il maestro ha voluto ricordarlo con qualche parola commossa. "Il Frescobaldi, che ha diretto a lungo, con generosità e dedizione tra i due millenni, serberà nel suo cuore più profondo il suo ricordo e del suo contagioso sorriso" ha dichiarato.

Il ritratto di Tunioli, al di là del suo noto percorso accademico e musicale che lo ha reso figura di riferimento del panorama musicale italiano, oltre che ferrarese, si delinea anche attraverso il ricordo di Anna Bellagamba, docente del Frescobaldi, e allieva del maestro. "Giordano Tunioli è stato, per più di una generazione di musicisti ferraresi, il maestro, la guida sicura, la mano amica che ha condotto decine di giovani alla scoperta della propria strada attraverso la musica".

Il Frescobaldi desidera dimostrare l’affetto, la riconoscenza e la vicinanza al maestro durante le esequie che si terranno oggi alle 15.30 in Certosa. Ad animare la liturgia, insieme al coro di musica da camera del conservatorio, diretto per l’occasione da Teresa Auletta, e alla Corale Veneziani, diretta per anni dal maestro Tunioli, si raduneranno a onorarne la memoria coristi ferraresi, accompagnati all’organo da Wladimir Matesic, docente di organo del Frescobaldi.