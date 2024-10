Voci femminili del Rinascimento. Tre giorni di dibattiti fra ricercatori

’Figure e voci femminili del Rinascimento italiano. Un percorso attraverso storia, arti, letteratura e filosofia’, questo il titolo attribuito alla venticinquesima edizione della tradizionale Settimana di Alti Studi, promossa dall’Istituto di Studi Rinascimentali, dal Servizio Musei d’Arte del Comune e dalla Fondazione Ferrara Arte. Prendono il via oggi tre giorni di incontri, presentazioni e dibattiti per approfondire una tematica di straordinaria attualità ma non ancora affrontata nella sua complessità: le figure e le voci femminili del Rinascimento italiano. Venti studiosi, selezionati dal comitato scientifico dell’Istituto attraverso una call for papers internazionale, dialogheranno e presenteranno al pubblico gli esiti delle loro recenti ricerche indirizzate alla riscoperta delle presenze femminili e al loro ruolo nella società dell’epoca. Ricercatori, esperti, appassionati e cittadini potranno così immergersi nelle storie delle protagoniste del Rinascimento italiano ascoltando studi inediti suddivisi in quattro sezioni: storia, arti (comprese magia e medicina), letteratura e filosofia. Il percorso di approfondimento avrà luogo nella nuova sala conferenze del Museo Schifanoia oggi dalle 15 alle 19, domani, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, e sabato dalle 9.30 alle 13.00. Gli incontri saranno trasmessi anche in diretta streaming sul profilo YouTube del Comune. Il ricco calendario arriverà a conclusione solo il prossimo giovedì 7 novembre alle ore 17.30 nella Sala Estense, con la conferenza del Professor Giovanni Carlo Federico Villa dal titolo ’Avess’io almen d’un bel cristallo il core. Ferrara specchio del Rinascimento’.

Un importante anniversario quello di questa edizione, che l’Istituto, in collaborazione con l’Associazione Ferrara Musica, ha deciso di festeggiare nel Salone dei Mesi con un concerto, in programma per domani alle 20.30 ad ingresso libero, dal titolo ’Eterno Rinascimento’ del clavicembalista di fama internazionale Francesco Cera, che proporrà una selezione di composizioni di Frescobaldi accostate ad alcuni Preludi e Fughe del monumentale Clavicembalo ben temperato di Johann Sebastian Bach.