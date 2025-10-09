’Voci in viaggio’ a Santo Stefano

Domani alle 21 nella Chiesa di Santo Stefano, si terrà il concerto finale della quinta edizione del laboratorio di ‘Officina delle voci e dei direttori’ del Conservatorio di Ferrara dal titolo ‘Voci in viaggio: il senso del sacro, dal Gregoriano alle architetture sonore di Josquin, fino ai giorni nostri’. I partecipanti sono quest’anno trenta tra studenti del Conservatorio e partecipanti esterni, spesso provenienti da altre realtà corali del territorio. Il progetto ‘Officina delle voci e dei direttori’ nasce da un lato con l’obiettivo di creare un laboratorio per lo studio e l’esecuzione in concerto di repertorio corale di epoche e stili differenti; dall’altra intende essere una preziosa occasione formativa per chi vuole approfondire brani polifonici a cappella e assistere al dietro le quinte della direzione.

Il concerto conclusivo del percorso formativo di Officina delle Voci e dei Direttori vedrà la partecipazione straordinaria dell’Accademia Corale Vittore Veneziani, diretta da Teresa Auletta, con Francesco Bighi maestro collaboratore. Per l’occasione, l’Accademia Veneziani eseguirà la celebre “Missa Hercules Dux Ferrariae” di Josquin Desprez, pagina simbolo del Rinascimento musicale ferrarese, accompagnata da Francesco Gibellini (cornetto, tromba da tirarsi), Clara Fanticini (viella), Ninon Dusollier (dulciana) e Luciano D’Orazio (organo). Il programma del concerto spazierà dal repertorio rinascimentale e classico fino a pagine del Novecento e della contemporaneità, con musiche di M. Culmone, M. Garau, J. Haydn, Z. Kodaly, C. Margutti, G. Mignemi, L. Molfino, L. Perosi, H. M. Salcedo. Alla guida dell’Officina delle Voci si alterneranno: Chiara Alberani, Teresa Auletta, Alessandra Fabbri, Corinne Scalambra, Lorenzo Venturoli e Marco Lucà, giovani direttori appartenenti o in ingresso alla Scuola di Direzione di Coro e Composizione Corale del Conservatorio. Un concerto che diventa anche un momento di formazione e dialogo artistico, in cui la coralità è strumento di ricerca sonora e di scoperta del sacro attraverso epoche e linguaggi diversi.

Michele Napolitano svolge attività come direttore di coro, didatta e compositore. Si è diplomato in Musica Corale e Direzione di Coro al Conservatorio “G.B.Martini” di Bologna con P. P. Scattolin e si è perfezionato con R. Rasmussen presso il Conservatorio di Musica di Tromso (Norvegia), grazie ad una borsa di studio dell’Associazione De Sono di Torino. Nel 2006 ha studiato direzione e composizione al Conservatorio di Cracovia, grazie ad una borsa di studio del Conservatorio Venezze di Rovigo, presso il quale - nel 2010 - ha conseguito il biennio di ii livello in composizione vocale e direzione di coro. Nel 2003 si è laureato con lode al Dams-Musica dell’Università di Bologna. Ha insegnato le discipline di composizione corale e direzione di coro, esercitazioni corali e direzione di coro e repertorio corale per didattica della musica presso i conservatori di Como, Perugia, Cagliari e Potenza. Attualmente è docente a tempo indeterminato di Composizione Corale e Direzione di Coro presso il Conservatorio “Frescobaldi” di Ferrara. Ingresso libero.