’Voci nel parco’ e lumache in festa

Week-end di musica, dialettale, gastronomia e tanto altro nel centese, dove ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta. Per quanto riguarda gli spettacoli, a Cento ha preso il via Voci dal Parco, nel cortile del Santuario della Rocca: stasera dalle 21 la commedia dialettale ‘Se perdo te’ di Mario Lodi, domani la serata con le voci di Ambra e Fino Music, lunedì la musica di ‘Passaggi di tempo’ e tutte le sere la possibilità di cenare dalle 19.30. Festa che proseguirà fino al 15 agosto. Spostandosi a Casumaro, invece, è in corso in piazza la Fiera di San Lorenzo: stasera dalle 21.30 la musica dagli anni ’50 ai 2000 degli HBH, domani, dalle 9 a mezzanotte ci sarà il mercatino e alle 21.30 lo spettacolo del comico Vito in ‘Storie della Bassa’, lunedì lo spettacolo per bambini e adulti ‘Bimbobell Show’. La fiera proseguirà fino al 10 agosto. Serate anche di gastronomia. A Villa Borgatti a Corporeno è in corso la Sagra del Bue che sarà attiva oggi , domani e poi ancora il prossimo week end da venerdì a domenica. E’ organizzata dall’Associazione Grande Volontariato Sociale per i bambini e serve a raccogliere fondi per diversi obiettivi. Si può gustare il bue in tante declinazioni, apertura alle 19.30 e possibilità di menu degustazione. A Casumaro doppio appuntamento con le gustose chiocciole: alla Polivalente la Lumaca di Casumaro è attiva fino al 10 agosto, dalle 19.30 mentre al campo sportivo, fino al 12 agosto, dalle 19.30, c’è la Festa della Lumaca.