Voghiera, una comunità in lutto. Morto il vicesindaco Paolo Pini

Grave lutto nel mondo della vita pubblica di Voghiera: è scomparso il vicesindaco di Voghiera, Paolo Pini. Aveva 57 anni, la famiglia ha chiesto il rispetto della privacy da parte dei colleghi di giunta. Stringato il commento del sindaco Paolo Lupini: "Appresa la notizia della scomparsa del suo vicesindaco Paolo Pini, l’amministrazione comunale di Voghiera si stringe nel cordoglio della famiglia. Una tragica perdita che ha profondamente scosso l’intera comunità locale.

Rimarrà di Paolo il ricordo indelebile di un uomo dello Stato che ha dedicato la sua vita, fino all’ultimo giorno, alle istituzioni e a Voghiera: come carabiniere e come vicesindaco".

E’ morto giovedì scorso nell’ospedale di Cona per l’improvviso aggravarsi di una malattia di cui soffriva da tempo. Era stato nominato vicesindaco da appena 10 giorni, con delega alla Sicurezza e Rapporti con gli enti.

E’ stato un fulmine a ciel sereno, a quanto trapela nessuno in giunta era al corrente delle sue reali condizioni di salute. Per quanto riguarda la surroga, al momento sarà il sindaco Paolo Lupini a prendersi carico delle deleghe che ricopriva Pini, per il futuro potrebbe tornare alla carica di vicesindaco Isabella Masina, che però si era defilata alla vigilia delle elezioni per ragioni professionali.

Non è da escludere che sia chiamato a ricoprire la carica di vicesindaco Elia Fantini, attuale presidente della Pro Loco.

Il resto della giunta annunciata proprio pochi giorni fa dal sindaco Lupini, è così composto: Emanuele Ganzaroli assessore con delega al Museo del Belriguardo, Cultura, Biblioteca, Patti di Amicizia e Gemellaggi, Associazionismo e Volontariato, Politiche giovanili, Sport e Tempo Libero. Isabella Masina assessore esterno con delega a Organizzazione e gestione del personale, Legalità, Partecipate, Agricoltura e valorizzazione dei Prodotti Tipici, Attività Commerciali. Chiara Cavicchi, assessore esterno con delega a Lavori pubblici, Urbanistica, Viabilità, Manutenzioni e verde, Edilizia privata e pubblica, Patrimonio e Sanità. Completa il mosaico Dante Bandiera, consigliere comunale delegato a Innovazione e Ambiente.

Franco Vanini