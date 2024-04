"Vogliamo far ripartire il paese. Per questo appoggiamo Bassi"

È stata presentata ieri mattina la lista del Movimento 5 Stelle di Copparo, a sostegno della candidatura a sindaco di Enrico Bassi. "La nostra decisione di appoggiare Enrico Bassi è frutto di un dialogo avviato in questi anni tra i banchi della minoranza in Consiglio comunale – ha spiegato l’attivista del M5S, Ugo Selmi -. Abbiamo lavorato ad un programma condiviso, nel quale abbiamo sviluppato idee per far ripartire Copparo con Enrico Bassi".

Oltre ad Ugo Selmi, la lista vedrà candidati consiglieri Cristiano Cappellari, Mauro Bariani, Nicola Droghetti, Massimo Catozzi, Patrizia Loredana La Grutta, Valerio Buzzoni, Simone Trapella, Monica Manfredini, Lilia Monticelli, Elisa Giovannini, Roberto Selmi, Angelo Bottardi e Rossano Bosi". Quella del M5S è la terza lista che farà parte della coalizione a sostegno di Bassi, assieme alla lista civica ‘Rinascita’ e a quella del Partito Democratico: "Veniamo da forze politiche con la propria individualità – ha affermato l’aspirante primo cittadino – che hanno deciso di anteporre il bene del territorio alle logiche di partito. Assieme ci siamo confrontati su ciò che dobbiamo fare per la Copparo di domani e credo che questa sia la cosa più bella e importante". Oggi alle 18, in via Cavour 3/b, verrà inaugurata la sede elettorale della coalizione che sostiene il progetto ‘Riparti Copparo’ e il candidato sindaco Enrico Bassi.

Valerio Franzoni