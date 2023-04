"Vogliamo giornate come oggi, fermiamo gli orrori della guerra"

Caro Carlino,

25 aprile, quante polemiche, troppe, insopportabili. Il 25 aprile 1945 era ed è ancora oggi, per me, la fine della guerra, la fine della paura, il ritorno della libertà. I bombardamenti, la sirena di notte e correre al rifugio o in aperta campagna, Pippo che di notte ronzava sulle nostre case, il non poter andare a scuola, il non poter giocare a mondo sul marciapiede davanti a casa. Un vivere con la paura sempre presente e nei giorni di quell’aprile ancora maggiore, chiusi nella cantina ad aspettare che ’passasse il fronte’ (tedeschi in ritirata), con tavole di legno alle finestrelle per paura delle schegge degli spezzono che cadevano ovunque. Finalmente la guerra era finita, ritornava la libertà del vivere e, lo capii in seguito, la libertà dalla dittatura. L’arrivo dei soldati inglesi, che venivano nel negozio di mio papa, e Jhon era il soldato che ricordo. Dopo molti anni capii perché a Ferrara erano arrivati le truppe inglesi con quelle italiane che avevano aderito all’alleanza angli-americana e i partigiani. Dopo molti anni vidi anche i cimiteri dove erano sepolti i soldati americani, morti per la nostra libertà. Non ho mai capito l’antiamericanismo di tanti italiani, solo per quelle morti dovremmo essere eternamente grati! E oggi sono ancora qui a invocare la fine della guerra, di quella che la Russia ha portato ai confini dell’Europa, che anche per quei sacrifici, viveva in pace da 78 anni. Viva il 25 aprile, fine della guerra e dell’orrore.

Pasquina Ferrari