"Voglio dare voce alla mia città in regione"

CENTO

Laureata in giurisprudenza, tutor scolastico, 36 anni e residente a Renazzo, Angela Fava è la candidata consigliere per Forza Italia, in sostegno alla presidenza di Elena Ugolini. "Siamo il secondo partito in Italia e per queste Regionali abbiamo voluto una lista che rappresentasse tutti i territori rimettendo anche Cento al centro – dice il segretario provinciale Fabrizio Toselli – Angela è sempre stata con noi e l’obiettivo, con la sua candidatura, è di portare in Regione le istanze del territorio dando voce alla gente". E snocciola.

"Penso al problema della sanità, con i continui tagli all’ospedale che invece va difeso, alla viabilità con una cispadana non ancora partita in un territorio di imprese che ne stanno soffrendo – prosegue - al rivedere regole di urbanistica come quelle legate ai territori della Partecipanza mettendo più in equilibrio ambiente e sviluppo, la difesa dei lavoratori e le aziende. A questo proposito ci siamo già mossi e il viceministro Mimit Valentino Valentini verrà in zona per la Berco e parleremo anche dii Vm. Un altro tema è la sicurezza idraulica perché Reno è uno dei fiumi più pericolosi e la pulizia va fatta, con una manutenzione adeguata e profonda anche sul fondo. Siamo per l’ambientalismo ma si deve coniugare con la sicurezza idraulica. Lotteremo molto per questo così come per investimenti pesanti da parte della Regione per il carnevale di Cento che da solo è diventato internazionale portando un indotto economico importante sul territorio". E prosegue la candidata. "Voglio dar voce in Regione al mio territorio e riportarlo al centro dell’attenzione, far brillare nuovamente il nostro territorio, portare esigenze e proposte – dice – in Regione, ad esempio, porterò l’istanza della necessità di incentivare di più la sicurezza nei centri storici, facendo investimenti in aumento di personale e strutture tecnologiche. Non può essere che in luoghi come Cento la sera non ci si senta sicuri o sia capitato di avere problemi. Anche il lavoro sarà un punto saliente così come i collegamenti viari e il turismo che va incentivato davvero". E il coordinatore provinciale. "Ascoltare la città e portare le istanze in Regione perché vengano risolte – sottolinea Fausto Pareschi – improntiamo sulle persone al centro".Un incontro durante il quale si è parlato del dormitorio ‘in un luogo e momento sbagliato e senza coinvolgimento dei cittadini’, di ‘proposta bocciata di Accorsi di incentivare la presenza universitaria’ e delle elezioni regionali che, dice Toselli, ‘il risultato sarà un chiaro segnale politico’.

Laura Guerra